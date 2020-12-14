Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дениса samsebeskazal, я высрал, ещё раньше, чем ты на этом форуме появился
И у него есть много других видео, очень интересных
Например, уборка улиц в NY, стоит авто на стороне уборки - эвакуатор для авто, уборка продолжается Авто, чтобы получить обратно - штраф + услуги евакуатора.
А когда я на этом форуме появился? Не знаю что значит "высрал", но Дениса я еше в ЖЖ читал. Не помню какой именно это был год. Он конечно крутой гид по НЙ, но я и сам многие районы знаю, хоть и не знаю их истории. Есть апупенные локации в Лонг Айленде, абсолютно офигенный Манхеттен Бич (вчера на пляж туда наконец выбрались, первый раз в этом году), есть очень симпатичные локации в центральной части Бруклина. Но эттто как "нычки", они не вдоль магистралей, а немного в сторону. Большой НЙ - это не только и не столько Манхеттен.
В Оболонському районі побудують новий житловий комплекс на ділянці 3,79 га
Вчора, 23 липня, девелоперська компанія PGD у партнерстві з TAS Group оголосила про старт реалізації нового житлового комплексу бізнес-класу Bellevie, що зводять в Оболонському районі Києва на вул. Бережанська, 9. Бронювання квартир уже відкрите, повідомили компанії під час прес-бранчу, що відбувся в Києві
Як зазначила співзасновниця PGD і керуюча партнерка проєкту Наталія Дівєєва, Bellevie — перший із серії спільних проєктів із TAS Group.
Bellevie матиме закриту територію та складатиметься з шести 25-поверхових будинків. Комплекс будують на ділянці площею 3,79 га. Загальна кількість квартир — 1 770, передбачений підземний паркінг на 964 авто з доступом до ліфтів. У межах першої черги запропоновані 1—3-кімнатні квартири площею від 53 до 112 кв. м.
Інфраструктура проєкту включатиме лаунж-зони, коворкінги, дитячі й спортивні майданчики. Також на території комплексу зведуть фітнес-центр на 3,8 тис. кв. м із басейном і SPA-зоною, а також окрему будівлю площею 1 тис. кв. м для дитячих навчальних закладів. Як зазначив комерційний директор PGD Владислав Максим’як, усі комерційні площі залишаться під управлянням девелопера.
Понад 65% території комплексу займатимуть зелені зони. Озеленення формуватимуть з урахуванням цвітіння рослин із березня по жовтень. Для створення приватної атмосфери по периметру ділянки передбачене ландшафтне озеленення.
За словами Владислава Максим’яка, на етапі пресейлу, який триватиме до 14 серпня, вартість квадратного метра становить $1 800. Базова ціна — $2 300/кв. м.
smdtranz написав:10 лет надо на что, выкинуть торгашей с подземных переходов? а может 20 сразу?
А торгашів реально прибрали з переходів? Берестейка, Святошин, КПІ - ковбасу і квіти на розкладках вже не продають?
конечно нет, ржавые газельки без колес, использующиеся как склад, тоже в наличии ларьков действительно стало меньше, чем в 2010-2015, тогда вообще ад был, дойти невозможно до станции было. но работы еще непочатый край
могли б конечно выделить какие-то зоны, придумать дизайн-код или готовый проект, возможно типовый, и на конкурсе отдать в аренду под строительство малого бизнеса, не капитальных помещений. все равно ж при совке коммерция не планировалась в нужных масштабах, оттого имеем кустарно переделанные первые этажи и тд спрос на это есть. ну так хоть прилично выглядящие мафы были б вместо нелегальных и всяких помоек, городу выручка от аренды, заодно как инструмент для инвестиций. город с коммуникациями помог бы но то конечно перспектива лет 30) плюс площадки под арендные самокаты да велики б заложили, подъезд к ларькам нормальный для грузовиков, любящих заехать раком на тротуар, чтоб не таскать ящики, туалеты б сделали в комплекте. очевидно что помещений под малый бизнес не хватает, и решать это все никто не собирается стратегически, только вкорячить могут какие-то будки хаотично и все
rjkz написав:НЙская застройка на 90+% - это старая застройка. Порой очень старая. Огромный процент домов 1900-1960. Практически нет внутренних дворов. То есть, на идешь по улице вдоль стены домов, которые образовывают правильные прямоугольники - блоки (кварталы). И бывает, что втиснут между двумя домами 1900-1950-х дом скажем 20ХХ года. Обычно это появляется таким образом, что сносится старый дом и строится новый, но площадь застройки и конфигурация - не меняются. О чем это? Это о том, что площадь дорог особо тоже не меняется с фиг знает какого года. Но пробок нет.
kingkongovets написав:типовий випадок коли людина вгадала усі букви, але так і не змогла вимовати слово)
тобто а НЙ будують багатоповерхівки на місті малоповерхової забудови(да ну, разве rjkz это писал??-прим.) , не розширюючи при цьому дороги, але заторів нема, а чого ж тоді вони є в Києві зрозуміти тями не вистачає?)
Кингконговец не читатель, он писатель... rjkz написал же причину отсутствия пробок в NY, причем истинную - если в NY строится новое взамен старого, то "площадь застройки и конфигурация не меняются"! Чтобы не перенагружать инфраструктуру, т.к. в плотной застройке ее уже не расширишь. А у нас херачат даже не взамен старого, а просто добавляя за счет застройки уничтоженных заводов, пустырей, стоянок(странно, что потом эти авто стоят просто на улицах и во дворах, да?). Винить строительные компании что они строят ЖК именно там, да еще и не строят дорог, больниц, школ - нельзя. Это бизнес. Они будут строить там, где это выгоднее и где им РАЗРЕШАЮТ ВЛАСТИ. Они НЕ будут строить дороги, школы, больницы ПОКА ИМ ЭТО РАЗРЕШАЕТ ВЛАСТЬ. А вот почему власть это творит?
rjkz написав:НЙская застройка на 90+% - это старая застройка. Порой очень старая. Огромный процент домов 1900-1960. Практически нет внутренних дворов. То есть, на идешь по улице вдоль стены домов, которые образовывают правильные прямоугольники - блоки (кварталы). И бывает, что втиснут между двумя домами 1900-1950-х дом скажем 20ХХ года. Обычно это появляется таким образом, что сносится старый дом и строится новый, но площадь застройки и конфигурация - не меняются. О чем это? Это о том, что площадь дорог особо тоже не меняется с фиг знает какого года. Но пробок нет.
kingkongovets написав:типовий випадок коли людина вгадала усі букви, але так і не змогла вимовати слово)
тобто а НЙ будують багатоповерхівки на місті малоповерхової забудови(да ну, разве rjkz это писал??-прим.) , не розширюючи при цьому дороги, але заторів нема, а чого ж тоді вони є в Києві зрозуміти тями не вистачає?)
Кингконговец не читатель, он писатель... rjkz написал же причину отсутствия пробок в NY, причем истинную - если в NY строится новое взамен старого, то "площадь застройки и конфигурация не меняются"! Чтобы не перенагружать инфраструктуру, т.к. в плотной застройке ее уже не расширишь. А у нас херачат даже не взамен старого, а просто добавляя за счет застройки уничтоженных заводов, пустырей, стоянок(странно, что потом эти авто стоят просто на улицах и во дворах, да?). Винить строительные компании что они строят ЖК именно там, да еще и не строят дорог, больниц, школ - нельзя. Это бизнес. Они будут строить там, где это выгоднее и где им РАЗРЕШАЮТ ВЛАСТИ. Они НЕ будут строить дороги, школы, больницы ПОКА ИМ ЭТО РАЗРЕШАЕТ ВЛАСТЬ. А вот почему власть это творит?
Совершенно верно. Есть существующая инфраструктура. И на нее не вешают овердофига сверху проектного. Понятное дело, что город растет, растет планово. Вместе с возможностями инфраструктуры. Строят школы, больницы, дороги не расширяют. Это невозмножно сделать. ККЦ не в состоянии понять, что можно организовать дорожное движение таким образом, что пробок не будет. И эти дороги имеют свою ширину с начала прошлого века. И при этом, абсолютно норамально вдоль всех тротуаров припаркованы машины с миллиметровыми интервалами. Никогда на тротуаре (если это не драйвей) никогда под углом к тротуару никогда возле гидранта и практически никогда не перекрывая выезд из подземного или многоуровнего паркинга. Ширина дорог достаточная, движение по периметру блоков, на каждом перекрестке или светофор или знак СТОП. И ограничение в 25 мильв час. То есть, средняя скорость движения небольшая. Но пробок нет. Потому что не перегружается инфраструктура. Вроде как и макака должнаб понять. Я-ж черным по белому написал - нельзя радикально увеличивать этажность. Оконные кондиционеры - на здоровье. Снести частный двухэтажный дом и на весь участок построить 3-4 этажный на 6-8 квартир - на здоровье. Построить даже 10 этажку - фига. 30 этажей - с ума сошли? Это сложное инфраструктурное решение. На это пермиты надо будет годами выбивать. И дадут только если будет инфраструктура и если будет позволять зональность. Есть комплексы с 25-30 этажными билдингами, тот-же Трамп Виллидж на Кони Айленде. Только там очень неплотная застройка. То есть, дома есть, но между ними большое пространство и кроме них ничего нет. То есть, средняя нагрузка на инфраструктуру все-же невысокая. Большей частью вдоль магистралей идут дома в 6-7 этажей один к одному, как стены, а чуть вглубине идут кварталы частного сектора и таким образом плотность населения невысокая. И что-то я не вижу, чтоы этот частный сектор сносили и строили стены 30-этажных коробок.
1) Согласно данных ЛУН https://lun.ua/uk/new/kyiv/bellevie-doc ... ermissions участок 8000000000:78:018:0007 на сегодня имеет назначение 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 2)Согласно https://opendatabot.ua/l/8000000000:78:018:0007 эта же земельна ділянка на 2022-02-24 мала призначення 03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку. Т.е. за время войны назначение земли в корне поменялось - из потенциального объекта, который не несет нагрузку на инфраструктуру, получилось ровно наоборот. "Как же так же?"(С) 3)Далее вообще непонятно. КМДА в апреле 2025 подает в суд(см. судовый реестр в Опендатаботе ниже) на старого владельца земельного участка ТОВ "Інвест-Менеджмент Корпорейшн", требуя возместить 11.9млн.грн за пользование участком с 2020 по 06/2024. А новый владелец с 07/2024 суборендар - ТОВ "БЕЛЛЬВІ" выступает замовником строительства ЖК Bellevie. Оба ТОВ судя по данным открытых источников принадлежат Тигипко(второе ТОВ документально на 50%, остальные 50% - это 2 частных лица). Непонятны эти телодвижения КМДА. В суд на Тигипко, чтоб изъять у него 12млн? На Тигипко, которому вы же сами не так давно изменили назначение земли на нужное? Или может быть это как раз эти 2 частных лица и есть те волшебники, которым удалось убедить КМДА(само собой - бесплатно) изменить назначение земли, а к Тигипко они отношения не имеют? Непонятно. Но Кингконговец, конечно же знает, что КМДА если что-то и делает, то исключительно на благо города. Хотелось бы услышать его версию как оно было на самом деле- изменили назначение земли "по просьбам трудящихся" или были другие причины? Что означает эта возня с судами?