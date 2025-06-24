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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 487488489490

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 05:42

  Visky написав:1finanсier Так, підтверджено практично

Дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 09:25

Re: ПриватБанк

По ходу, тропинка по выводу денег с кредитки через депозит прикрыли)))

Чтоб расторгнуть депо и вывезти кеш на карту для выплат - нужно 1 мес промариновать деньги) А нет - возвращаются только на кредитку.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 12:52

  Andrey2512 написав:По ходу, тропинка по выводу денег с кредитки через депозит прикрыли)))

Чтоб расторгнуть депо и вывезти кеш на карту для выплат - нужно 1 мес промариновать деньги) А нет - возвращаются только на кредитку.

В смысле "прикрыли"? Не понял при чём тут именно кредитка, но правилу, что в первый месяц депо его досрочное расторжение выплачивается только на карту с которой его открывали/пополняли уже лет 5 точно. Ещё и занимает это несколько дней.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 11:56

Re: ПриватБанк

moveton, на іншому форумі відписувались, що можна було не чекати 28 діб... Тепер, начебто, виправили це.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 12:48

  Howl написав:moveton, на іншому форумі відписувались, що можна було не чекати 28 діб... Тепер, начебто, виправили це.

Какой-то секретный способ был? Я пару-тройку лет назад проверял. В обычном Приват24 было согласно правила.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 13:39

Re: ПриватБанк

moveton, нет. Всё как обычно. По тихому стало давать, по тихому и починили.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:13

Re: ПриватБанк

Попередження для всіх, хто має справу з ПриватБанком — особливо для пенсіонерів і їхніх родичів

Моя родина стала жертвою бездушної бюрократії та байдужості банківської системи. Мати довірила мені право розпоряджатися її коштами — все було оформлено офіційно, через нотаріуса. Довіреність перевіряли чотири юристи. Усі вони підтверджували її дійсність.

Та коли настав критичний момент — зняти кошти, необхідні для операції, — ПриватБанк почав вигадувати нові й нові перепони. Спочатку їм не сподобалася копія довіреності, хоч вона була завірена нотаріально. Потім — зачепилися за формулювання: мовляв, в довіреності не вказано конкретно "розривати депозит", хоча загальна формулювання "розривати договори" та "отримувати всі належні кошти" цілком охоплює цю дію.

Два тижні. Два тижні зволікання через нікчемні формальні приводи. Два тижні, коли кожна година була на вагу життя.

Ми втратили найцінніше — маму. Вона померла, не дочекавшись операції. І все це — через зволікання банку.

Тільки п’ятий юрист знайшов ту мікроскопічну юридичну зачіпку, яка за версією банку нібито давала їм підставу блокувати доступ до маминих коштів. Не через шахрайство. Не через сумніви в довіреності. А через дріб’язкову, штучну придирку до формулювань.

Я звертаюся до всіх: ніколи не довіряйте ПриватБанку, особливо коли мова йде про здоров’я чи життя ваших рідних. Для них це лише документи, печатки і фрази. А для нас — людське життя.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:28

vladislavlvov
Співчуваю...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:59

  nord написав:vladislavlvov
Співчуваю...

який банк видає кредити у похоронному бюро. лише приватбанк. заробіток на смерті людей.. не видаючи їм депозити.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 00:50

vladislavlvov Прошу прийняти мої співчуття. Тримайтеся.

Щодо довіреностей, то колись нотаріус казала, що жодна не є універсальною, у різних банків свої вимоги і хтось приймає, хтось - ні, приносьте тексти з банків.
Приват оформлює власні довіреності, тож, якщо змога, краще робити це в самому банку.
У мене таке було з довіреністю для посольства, довелося переробляти.
Ще взяв за правило: ніколи не довіряти юристам, особливо адвокатам, краще розібратися і зробити самому.

На жаль, це не поверне Вашу маму... Світла їй пам'ять! Бережіть себе!
Visky
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