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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:19
Visky написав:vladislavlvov
Прошу прийняти мої співчуття. Тримайтеся.
Щодо довіреностей, то колись нотаріус казала, що жодна не є універсальною, у різних банків свої вимоги і хтось приймає, хтось - ні, приносьте тексти з банків.
Приват оформлює власні довіреності, тож, якщо змога, краще робити це в самому банку.
У мене таке було з довіреністю для посольства, довелося переробляти.
Ще взяв за правило: ніколи не довіряти юристам, особливо адвокатам,
краще розібратися і зробити самому.
На жаль, це не поверне Вашу маму... Світла їй пам'ять! Бережіть себе!
Це вірно кажете. Сам зустрічав серед юристів рідкісних роздовбаїв.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 17:41
vladislavlvov написав:
ніколи не довіряйте ПриватБанку,
Такое можно сказать сейчас про любой украинский банк.
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