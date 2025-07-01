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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:19

  Visky написав:vladislavlvov Прошу прийняти мої співчуття. Тримайтеся.

Щодо довіреностей, то колись нотаріус казала, що жодна не є універсальною, у різних банків свої вимоги і хтось приймає, хтось - ні, приносьте тексти з банків.
Приват оформлює власні довіреності, тож, якщо змога, краще робити це в самому банку.
У мене таке було з довіреністю для посольства, довелося переробляти.
Ще взяв за правило: ніколи не довіряти юристам, особливо адвокатам, краще розібратися і зробити самому.

На жаль, це не поверне Вашу маму... Світла їй пам'ять! Бережіть себе!

Це вірно кажете. Сам зустрічав серед юристів рідкісних роздовбаїв.
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 17:41

Re: ПриватБанк

  vladislavlvov написав:ніколи не довіряйте ПриватБанку,

Такое можно сказать сейчас про любой украинский банк.
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:43

якась нова дічь - прийшов в відділення актуалізувати дані бо в додатку блямба задовбала погрозами
дівчинка каже надайте згоду в додатку що ви будете отримувати сервіс банку

що це за чортівня цифрофізації?
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:18

vladislavlvov
Співчуваю. Взагалі то всі довіреності діють поки людина жива. А далі вступають права спадщини. Можу росказати свій досвід отримання по довіреності. Ми оформляли довіреність безпосередньо в банку. Ніяких нотаріусів. Ключовим там було підтвердження по смс. Після смерті матері я прийшов до каси банку зі своїм пспортом та її договорами на кошти що були в банку. Весь діалог в касі: я хочу отримати кошти подовіреності, вони перевірили по своїй базі, на мій телефон прийшов код підтвердження і все видали без питань. І я звісно не говорив що матері вже не має вживих.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:25

Re: ПриватБанк

Пропустил (на один день) на одной из учеток внесение обязательного минимального платежа по кредитке. Банк насчитал сумму процентов, превышающую сумму задолженности. Условно в мае было потрачено 200 грн. А процентов начислено 270 грн. Обе суммы-то я погасил, но поскольку это первый залет, то никак не соображу, откуда эти 270 взялись? В тарифах и ДКБО говорится про 3,5% в мес (или 60% в год) плюс пеня, которая "за день дорівнює сумі несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, помноженого на подвійну облікову ставку НБУ/100/ фактичну кількість днів у році."
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:02

  Кащей написав:Пропустил (на один день) на одной из учеток внесение обязательного минимального платежа по кредитке. Банк насчитал сумму процентов, превышающую сумму задолженности. Условно в мае было потрачено 200 грн. А процентов начислено 270 грн. Обе суммы-то я погасил, но поскольку это первый залет, то никак не соображу, откуда эти 270 взялись? "

Считали долг от последнего вывода кредитки в ноль.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:50

Re: ПриватБанк

Кащей, унизу на сторінці продукту є спойлер "Поширенi питання щодо нарахування відсотків". Там перевіряв розрахунок нарахованих %?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:08

  Howl написав:Кащей, унизу на сторінці продукту є спойлер "Поширенi питання щодо нарахування відсотків". Там перевіряв розрахунок нарахованих %?

Спасибо, теперь ясно. В прошлом месяце задолженность в грейсе (погашенная 25 мая) была довольно серьезной.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:56

Кащей Як розумію, на середньостатистичні помилки (забудькуватість) клієнтів і розрахована кредитна політика банків з заманюванням грейс-періодами. Хтось обов'язково помилиться або забуде, а банк здере!
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:25

Хто може підказати, чи можна з картки Приватбанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Гроші в гривні, але якщо є якийсь сенс відкрити єврову віртуалку, то це можна (сподіваюсь, невелику суму не проблема купити на єврову картку?)
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