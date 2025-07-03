|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лип, 2025 13:55
M-Audio написав:
Хто може підказати, чи можна з картки Приватбанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Гроші в гривні, але якщо є якийсь сенс відкрити єврову віртуалку, то це можна (сподіваюсь, невелику суму не проблема купити на єврову картку?)
На даний момент в приваті умови такі ж як і в моно (відповів у тій гілці).
-
Eldarien
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 22.05.20
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:59
Е-підтримка привата для приёма погашения овдп нормально работает, без особенностей? Универсальную с неё можно потом загасить? А то всякое про приват рассказывают ))
-
Навигатор
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:43
Навигатор Якраз на кредитку жодних проблем перевести, та і назагал користуватись можна.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6996
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|