prodigy написав:вже казав вам-купуйте напряму з аукціону, навіщо той сесн чи приват(де ніколи немає потрібної кількості цікавого паперу, як правило 1-2-3шт)
Может стратегическая Сова ещё расскажет, как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате? И их минимум 100k$ (меньше - это как-то не серьёзно для аукциона), т.е. переводить в наличку - это что-то типа пары месяцев хождений в кассу. И в нынешних реалиях важно, чтобы ножками в отделение приходить не пришлось. Небесплатный SWIFT, который в Сенсе тоже требует отделения?
Да да. И я даже не очень давно писал на эту почту. Получил ответ: "На сьогодні умови однакові для тих хто в додатку і без додатку проводить умови, тому можете і зараз купувати прямо в додатку цінні папери, або почекати наступного четверга." Когда-то действительно можно было купить прямой заявкой и оно на крупных суммах было несколько выгоднее, чем в SSA. Теперь цены одинаковы. Может иметь смысл разве что для гарантии, что купить получится, а не смотреть на пустоту в SSA, но в любом случае это уже на условиях вторички, а не аука.
ramaz написав:У Привата теж можна запитати через підтримку контакти для подання заявок - було б бажання.
У Привата сайт свистит, что услуга покупки на ауке предоставляется только VIPам. Вообще с Приватом я ещё в 2021м году по поводу ОВГЗ наобщался. Потом в 2022м из него именно через покупку ОВГЗ в Приват24 доллары в основном и вывел, пока в начале войны они временно ослабили свой дурнейший финмон. Со всеми депозитарными комиссиями всё равно было дешевле, чем SWIFT. Обратно совсем не хочется.