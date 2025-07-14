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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лип, 2025 13:55
M-Audio написав:
Хто може підказати, чи можна з картки Приватбанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Гроші в гривні, але якщо є якийсь сенс відкрити єврову віртуалку, то це можна (сподіваюсь, невелику суму не проблема купити на єврову картку?)
На даний момент в приваті умови такі ж як і в моно (відповів у тій гілці).
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Eldarien
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Додано: Чет 03 лип, 2025 14:59
Е-підтримка привата для приёма погашения овдп нормально работает, без особенностей? Универсальную с неё можно потом загасить? А то всякое про приват рассказывают ))
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Навигатор
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Додано: Чет 03 лип, 2025 15:43
Навигатор Якраз на кредитку жодних проблем перевести, та і назагал користуватись можна.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 16:30
Навигатор написав:
Е-підтримка привата для приёма погашения овдп нормально работает, без особенностей? Универсальную с неё можно потом загасить? А то всякое про приват рассказывают ))
По тарифу КДВ. Р2Р с комис,нал через кассу.
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THB
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Додано: Чет 10 лип, 2025 14:42
Чи є тут представник банку? Через підтримку отримати відповідь неможливо
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Hennady
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Додано: Чет 10 лип, 2025 15:22
THB написав: Навигатор написав:
Е-підтримка привата для приёма погашения овдп нормально работает, без особенностей? Универсальную с неё можно потом загасить? А то всякое про приват рассказывают ))
По тарифу КДВ. Р2Р с комис
А чи правомірно це для програми Е-підтримка?
Хтось може надати умови Е-підтримки як держ.програми і зобов'язання банків-учасників?
Востаннє редагувалось Visky
в Чет 10 лип, 2025 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лип, 2025 15:23
Hennady написав:
Чи є тут представник банку? Через підтримку отримати відповідь неможливо
Проявіть тепіння. Вчора жінці знову блоканули картки всі разом (добавляла в гаманець і якось не вчасно зайшла в додаток), то потім яна-робот, довгі музони і таки попала на представницю із питаннями, а чого це вводили cvv код, чи самі, чи вам хто казав, писав і т.д.
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Додано: П'ят 11 лип, 2025 09:46
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я швидко підключаюсь до живого оператора
я мав на увазі, що живі оператори не можуть вирішити моє питання
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Hennady
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Додано: Суб 12 лип, 2025 07:44
Недавно в личном кабинете появилось сообщение, что надо оформить цифровую подпись через личный кабинет приват банка. Предлагают два способа. Сроки не указываются. Пока не стал ничего делать. Вообще считал, что это по желанию клиента оформляется. Это обязательная процедура?
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Додано: Пон 14 лип, 2025 15:53
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