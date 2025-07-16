Підкажіть за який час до погашення серії ОВДП Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
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Додано: Пон 14 лип, 2025 17:00
Підкажіть за який час до погашення серії ОВДП Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
Додано: Пон 14 лип, 2025 23:49
Яку суму дасть зняти банкомат з карток інших банків за добу/ за підход?
Додано: Вів 15 лип, 2025 11:10
секція Зняття Готівки
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:07
Re: 5% конверт
Ой+ В умовах конверту наче було, що суму занесену з КДВ можна повернути на неї без коміс. в межах цієї суми. Але у мене все одно писало коміс.
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:12
Visky Не мало би
5% на залишок з 13.08.25
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:22
Ой+ Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:38
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:50
Причём у Привата так всегда. Помнится, что если открыть депо с КДВ и пополнить его с Универсальной, то в первый месяц досрочное закрытие уже только на Универсальную. Так сказать "достаточно одной таблетки".
Додано: Сер 16 лип, 2025 14:18
Re: ПриватБанк
Подскажите, пожалуйста, как с Универсальной карты дешевле всего перекинуть грн на другой банк? Заранее спасибо!
Додано: Сер 16 лип, 2025 14:26
Отак вони хитро рахують. Будьте уважні!
Мабуть для тимчасового зберігання варто виділити окремий конверт, на який переказувати тільки з КДВ
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