Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 947948949950 Додано: Сер 13 сер, 2025 15:39 angra написав: Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку. Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку.

А зря. Потому, что нынешняя процедура выплаты именно такая. Скоро проверим на Лазурном. У меня, например, оно куплено с выплатами в том числе на Сенс, про который тоже сейчас на заборе написана выплата на Дия.Карта, а него такой карты и нет. Зуб на холодец, что чуда не произойдёт и ДУ выплатит на тот счёт, что в паспорт бумаги занесли при покупке, т.е. на еПидтримку.



А когда пойдут выплаты на Дия.Карту, начнётся другая веселуха. Хорошо тем, у кого только от ОВГЗ потому, что такие выплаты не целевые. Но ведь эта карта задумана в первую очередь для целевых выплат, т.е., например, только на книги. И никто не понимает, как это собирается разделяться, если получил и то и другое или целевые разных видов.



Но, что радует, хотя удобный список для заказа новых еПидтримок из Дии исчез, в самих банках кнопочки остались. Не уверен, что в большинстве, но в Привате ещё есть. Так что всё ещё нужные и оформляемые карты, не поспоришь. А зря. Потому, что нынешняя процедура выплаты именно такая. Скоро проверим на Лазурном. У меня, например, оно куплено с выплатами в том числе на Сенс, про который тоже сейчас на заборе написана выплата на Дия.Карта, а него такой карты и нет. Зуб на холодец, что чуда не произойдёт и ДУ выплатит на тот счёт, что в паспорт бумаги занесли при покупке, т.е. на еПидтримку.А когда пойдут выплаты на Дия.Карту, начнётся другая веселуха. Хорошо тем, у кого только от ОВГЗ потому, что такие выплаты не целевые. Но ведь эта карта задумана в первую очередь для целевых выплат, т.е., например, только на книги. И никто не понимает, как это собирается разделяться, если получил и то и другое или целевые разных видов.Но, что радует, хотя удобный список для заказа новых еПидтримок из Дии исчез, в самих банках кнопочки остались. Не уверен, что в большинстве, но в Привате ещё есть. Так что всё ещё нужные и оформляемые карты, не поспоришь. moveton

Повідомлень: 5844 З нами з: 23.03.18 Подякував: 68 раз. Подякували: 714 раз. Профіль 1 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 16:37 moveton написав: angra написав: Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку. Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку.

А зря. Потому, что нынешняя процедура выплаты именно такая. Скоро проверим на Лазурном. У меня, например, оно куплено с выплатами в том числе на Сенс, про который тоже сейчас на заборе написана выплата на Дия.Карта, а него такой карты и нет. Зуб на холодец, что чуда не произойдёт и ДУ выплатит на тот счёт, что в паспорт бумаги занесли при покупке, т.е. на еПидтримку.



А когда пойдут выплаты на Дия.Карту, начнётся другая веселуха. Хорошо тем, у кого только от ОВГЗ потому, что такие выплаты не целевые. Но ведь эта карта задумана в первую очередь для целевых выплат, т.е., например, только на книги. И никто не понимает, как это собирается разделяться, если получил и то и другое или целевые разных видов.



Но, что радует, хотя удобный список для заказа новых еПидтримок из Дии исчез, в самих банках кнопочки остались. Не уверен, что в большинстве, но в Привате ещё есть. Так что всё ещё нужные и оформляемые карты, не поспоришь. А зря. Потому, что нынешняя процедура выплаты именно такая. Скоро проверим на Лазурном. У меня, например, оно куплено с выплатами в том числе на Сенс, про который тоже сейчас на заборе написана выплата на Дия.Карта, а него такой карты и нет. Зуб на холодец, что чуда не произойдёт и ДУ выплатит на тот счёт, что в паспорт бумаги занесли при покупке, т.е. на еПидтримку.А когда пойдут выплаты на Дия.Карту, начнётся другая веселуха. Хорошо тем, у кого только от ОВГЗ потому, что такие выплаты не целевые. Но ведь эта карта задумана в первую очередь для целевых выплат, т.е., например, только на книги. И никто не понимает, как это собирается разделяться, если получил и то и другое или целевые разных видов.Но, что радует, хотя удобный список для заказа новых еПидтримок из Дии исчез, в самих банках кнопочки остались. Не уверен, что в большинстве, но в Привате ещё есть. Так что всё ещё нужные и оформляемые карты, не поспоришь.

В підтримці Сенса підтвердили, що виплата відбудеться на підтримку, а для нових треба відкривати Дія.Картку, коли вони будут готові її відкривати. В підтримці Сенса підтвердили, що виплата відбудеться на підтримку, а для нових треба відкривати Дія.Картку, коли вони будут готові її відкривати. spiridonwot

Повідомлень: 185 З нами з: 22.07.21 Подякував: 45 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 сер, 2025 11:29 ICU с ручника снимается когда-нибудь?

Половина банков уже моментально переводят, а эти?

Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять



Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?

Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу. candidat Повідомлень: 1404 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 сер, 2025 11:36 candidat написав: ICU с ручника снимается когда-нибудь?

Половина банков уже моментально переводят, а эти?

Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять



Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?

Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу. ICU с ручника снимается когда-нибудь?Половина банков уже моментально переводят, а эти?Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлятьОни что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.

ну вони ж завжди такі були(найповільніші), якщо хочеться швидше то сенс-пріват треба обирати ну вони ж завжди такі були(найповільніші), якщо хочеться швидше то сенс-пріват треба обирати gonzo Повідомлень: 355 З нами з: 05.01.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 сер, 2025 11:37 candidat написав: ICU с ручника снимается когда-нибудь?

Половина банков уже моментально переводят, а эти?

Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять



Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?

Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу. ICU с ручника снимается когда-нибудь?Половина банков уже моментально переводят, а эти?Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлятьОни что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу. Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней

Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет

РиХлаМент! Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х днейРеально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдетРиХлаМент! Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6624 З нами з: 05.05.21 Подякував: 508 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль 4 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 сер, 2025 11:38 Приват виставив на продаж 541 ісін

4% USD greenozon Повідомлень: 16725 З нами з: 01.06.14 Подякував: 578 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 3 1 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 947948949950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Калькулятор прибутковості ОВДП

yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38 1 3140

greenozon Сер 23 лип, 2025 16:23 Валютні ОВДП

dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38 0 4422

dan74 Пон 28 кві, 2025 23:38 Продаж ОВДП

кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40 3 8321

prodigy Нед 13 жов, 2024 19:19