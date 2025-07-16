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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лип, 2025 14:30
Ferlakur написав: Visky написав:Ой+
Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.
Так може то лишились 50 ті, шо були від іншої особи
Для експерименту проганяв 1 грн туда сюда з кдв благополучно.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 15:11
Ferlakur написав: Visky написав:Ой+
Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.
Так може то лишились 50 ті, шо були від іншої особи
Visky написав:
Отак вони хитро рахують. Будьте уважні!
Ось звідки це (в ролі Раджі - Приватбанк)
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