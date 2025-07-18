Ferlakur написав:
Так може то лишились 50 ті, шо були від іншої особи
Для експерименту проганяв 1 грн туда сюда з кдв благополучно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лип, 2025 14:30
Для експерименту проганяв 1 грн туда сюда з кдв благополучно.
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:11
Ось звідки це (в ролі Раджі - Приватбанк)
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:59
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:02
Додано: Сер 16 лип, 2025 20:30
Додано: Чет 17 лип, 2025 10:52
Додано: Чет 17 лип, 2025 13:15
Додано: Чет 17 лип, 2025 13:41
moveton
вижу только Лазурное -10.09
А можно купить 17.07 и забрать 18.07? потери?
Додано: Чет 17 лип, 2025 14:58
Нужно смотреть очень внимательно. Например, в 14 часов Сенс частенько подкидывает. Я только что 23 штуки Джанкоя у него в Дие купил. Правда, если несколько сотен нужно, то тяжко. Появляется в буквально единичных количествах сейчас. Хотя может уже и наоборот и массово продают. Вон выше недавно плакались, что очень хочется, а Приват не позволяет.
Не очень понял как это "забрать". Что, откуда и куда? Может и можно сразу на следующий день бумаги в другое ДУ перевести, но вообще это довольно длительная процедура. Когда мне понадобилось, я пару недель развлекался, пока всё оформил. Ну и комисы перевода смотреть у конкретных ДУ надо.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:43
Покращення від б/у "Приватбанк"
Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).
Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.
Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.
На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.
Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.
З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.
З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.
Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні".
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