Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:43

Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).



Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.

Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.



На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.



Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.

З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.

З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.



Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні".