Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування закінчилось П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 48
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
40%
19
42,00-42,50
27%
13
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
3
Більше 46,00
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:56

  Investor_K написав:
  Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.

А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?

То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...
asti
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 14:02

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.

А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?

То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...

Сумнівний «бізнес».
Мотлох і сам накопичується, якщо не ходити з лупою і лінійкою по життю , міряючи банкноти.
Hotab
 
Повідомлень: 15894
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2462 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:26

  Hotab написав:
  vitaxa2006 написав:
  yama написав:хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?

А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....

Оптові обмінки візьмуть білі (або потерті сині) з дисконтом. Неважливо навіщо ви до них зайшли: купити за них євро, чи кріпту, чи перекинути по Україні чи світу.
При купівлі нерухомості чи авто продавець може поставити умову «лише сині». Може бути і посланий, але якщо його обʼєкт дійсно цікавий, то доведеться виконати умову.
Багато країн світу вже не приймає зовсім білі. Або дисконт доходить до 20%+.

А загалом не заважайте мені відправити Яму в Сихівський ТЦК.

Я думаю вони приймуть і білими , а звідки любов саме до сихівського ? Там дійсно найдешевше ? Чому не інший якийсь ?
Я просто зараз не хочу нічого в них купувати. Бо буде як з сертифікатом про щеплення, як тільки купив одразу ковід відмінили, тому і тут так само , як тільки щось куплю - війну відмінять. Тому дякую , більше на такі інвестиції я не ведусь.
yama
 
Повідомлень: 5306
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9213 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:19

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:smdtranz
Я не віддавав їм ніколи з дисконтом. Є державні банки, вони беруть весь мотлох (але не периферійні відділення). Накопичив - скинув без втрат , і все.

А для чого накопичувати мотлох, щоб потім мати з ним гемор?

То все дуже просто - різниця в ціні.
Накупив дешевого мотлоху, скинув в умовний ощад,
а через тиждень зняв синій. Ото таке...

Мабуть так воно і є
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10504
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Мабуть так воно і є


тільки, якщо на касі працює знайома, чи навіть родичка.
ніхто вам за "дякую" не поміняє,
треба хоч піцу замовити дівчатам
prodigy
 
Повідомлень: 12625
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3326 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:04

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Мабуть так воно і є


тільки, якщо на касі працює знайома, чи навіть родичка.
ніхто вам за "дякую" не поміняє,
треба хоч піцу замовити дівчатам


Навіщо ці реверанси? - в одному відділенні кладеш, у іншому забираєш, а піцу замовляєш собі коханому! 😚😚😚
asti
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
 
1
