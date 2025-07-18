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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 22:11

Багато крадуть з привату, тому такі перевірки

у пана хай буде candle645 в анкеті є «надто особисті питання», які виникла необхідність звірити? Замість дівочого прізвища матері він там прописав «11см»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 22:29

  Hotab написав:у пана хай буде candle645 в анкеті є «надто особисті питання», які виникла необхідність звірити? Замість дівочого прізвища матері він там прописав «11см»?

Якраз ні дівоче прізвище матері, ні "кодове слово" у мене ТП так і не спитала...
Зате дуже цікавилась де саме я народився, і довелося реально вгадувати між райцентром де точно був роддом, та смт яке значиться в моєму свідоцтві про народження. ТП (хай буде ТП) схоже задовольнив перший варіант. І це при тому, що такої інформації я б/у приват взагалі ніколи не надавав, і навіть теоретично вони здатні перевірити правдивість лише другого, і точно не в реальному часі...
candle645
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