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ПриватБанк
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Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51
moveton написав: Кащей написав:
начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?
Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.
Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
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WallNutPen
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:24
WallNutPen написав: moveton написав: Кащей написав:
начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?
Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.
Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
Купите сьогодні - потрібно буде гасити до 25/08
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Додано: Чет 31 лип, 2025 16:42
moveton написав: Кащей написав:
начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?
Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.
Было у меня лично такое. Покупка около 21:00 была в последний день месяца - провелось уже следующим месяцем. Эквайер, правда, был зарубежный.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 18:03
При сьогоднішніх покупках не через термінали ПРиВАТА проведеться завтрішнім днем
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wolt450
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 07:11
wolt450 написав:
При сьогоднішніх покупках не через термінали ПРиВАТА проведеться завтрішнім днем
Так і сталось - крайню покупку 31-го липня потрібно гасити у вересні.
Приват вклад не дає зняти - "На жаль, операція тимчасово недоступна. Йде оновлення даних за вкладом. Спробуйте здійснити операцію пізніше". І у веб і у моб.
На поповнення цілком готовий.
Ще з таким ноу хау не зустрічався.
П.С. По 8-ій дало зняти.
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Ой+
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 09:00
Ой+ написав:Так і сталось - крайню покупку 31-го липня потрібно гасити у вересні.
Час покупки?
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Кащей
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 09:25
Кащей
18:30
А от абанк покупки 31-го успів зарахувати в липень
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Ой+
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Додано: Суб 02 сер, 2025 06:51
Чи можна якось добитися комісії 3 ₴ за переказ автоплатежем за реквізитами на рах. фіз.особи або собі (не ФОП) в іншому банку?
В тарифах: "Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку: через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн)"
Тобто ні?
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Visky
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Додано: Суб 02 сер, 2025 12:17
Visky написав:
Чи можна якось добитися комісії 3 ₴ за переказ автоплатежем за реквізитами на рах. фіз.особи або собі (не ФОП) в іншому банку?
В тарифах: "Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку: через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн)"
Тобто ні?
не можна
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