Додано: П'ят 15 сер, 2025 19:37
Додано: Суб 16 сер, 2025 01:52
sens
Давно закрыл и уже безработный... так сейчас сбережения вывожу по нужде, так что лишний 1$ при делах, вижу что приват начал активно мелочь по карманам тырить... ну ничего.
Додано: Суб 16 сер, 2025 01:56
Хаха супер - реально достал Шмарный Интелект! Типо экономит время клиента - а по делу факает минут 5-10 пока пробъешся с нестандартным вопросом.
У меня не получалось сменить пароль, гоняли по кругу раза 2 - сначала мол серверы обслуживали, потом вроде сменил - но хотели чтобы пластик вставил в банкомат или терминал - а карты только виртуальные....
К стати я уже научился правильно материть ШИ - и он начал понимать свою недееспособность.
Только кожаные мешки тут решать могут...
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:59
Додано: Сер 20 сер, 2025 10:51
Boriss, на втором скрине есть ссылка на документ, который подписываете. Если не подпишите, то возможно будите отбивать пороги отделения
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:24
Хто в курсі, шо то за замануха така, типу дзвонять з банку і просять З ПЕРШОГО РАЗУ підтвердити участь в "акції" (типу подумати не можна, або так або ні - відразу скажи) Суть акції: переказати з кредліму на Універсальній від 10кгрн на будь-яку картку українських банків з 0 комісією на переказ і отримати 3% кешбек "НА ФСЬО" протягом 6 місяців.
Оце дружині таке втюхали одним дзвінком, у П24 навіть світиться сповіщення про підключення того тарифу 0 грн за переказ. Але ж це бєгєм...ЗЛот, не дає мені спокою така думка, де подстава?
За чий щьот банкєт? іксплейн бітте, воно не попадає у пільговий період і ЗЛ обстриже наївну блондінку за красівою ставкою 50-60% річних?
ЗЫ: Звісно відправив її дзвонити на гарячку, але краще ще тут спитаю у бувалого файнорильского панства
Додано: Сер 20 сер, 2025 20:28
Зіткнувся з надзвичайно поганим, відсталим та важким сервісом заміни фінансового номеру. Порівняно з он-лайн сервісами інших банків, ПриавБанк залишився на рівні 15 річної давнини. Так, 15 років тому, я був клієном банку. Зараз захотів відкрити рахунок дистанційно. І цей процес у ПриватБанку просто неймовіно жахливий. Ясно, що за 15 років змінився номер телефону. Щоб замінити номер в системі ПриваБанку маєш пройти сім кіл аду і не факт що вдало. Вони відправляють на фотоідентифікацію. Там немає оператора як в інших просунутих банках, і ніхто не скаже як розмістити все так, щоб їх влаштовувало. Ти маєш робити сам, а вони кожного разу бракують твою фотографію не кажучи конкретно що їх не влаштовує. Це таке абсолютне неподобство, хто з тим стикався. Це настільки відстало і не раціонально. Вони забирають твій час і безглуздо витрачають час праціників хто перевіряє це. Нібито проста процедура дистанційної заміни номеру, простіше бути не може, а ти її не можеш пройти і вони тебе кожного разу відправляють у відділення банку. Це неймовірно. Те що в інших банках проходиш за секунди, в ПриватБанку ти не можеш пройти і вони тебе відправляють у відділення. Тут ти розумієш, що ПриватБанк в своєму розвитку давно зупинився і залишився далеко позаду просунутих банків в Україні. Є всі документи, є цифровий підпис, Їх це не цікавить, у них якась дурна, відстала за сенсом і своїм змістом процедура, за якою ти не можеш змінити свій номер телефону дистанційно і не можеш користуватися послугами цього банку. Жахливо - це навіть не тк слово.
І це ще не кажучи як жахливо у них поставлено зв'язок з оператором. Це окрема тема, але думаю, що багато розуміють різницю в серсвісах з іншими банками, де зв'язатися з оператором немає жодних проблем у будь-який час.
Додано: Сер 20 сер, 2025 20:41
