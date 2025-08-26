Лол, після 20 років обслуговування, нарешті і мені без пояснень прийшов лист щастя про розрив ділових відносин від цього ****банку)
Обслуговував у ньому вже другий за ці роки ФОП, без жодних підозрілих операцій чи контрагентів, жодного разу за цей час ніяких питань та документів банк не запитував. Криптою та р2р не балуюсь. Тільки білий ФОП, військові облігації і універсальна картка для нечастих покупок.
Подумайте тричі перш ніж відкривати у Приваті ФОП або купляти цінні папери, якщо вже без пояснень розривають ділові відносини з клієнтами з группи низького ризику.
Мені як раз потрібно було зробити чарджбек за Універсальною за талони на пальне ANP і отримати в кінці вересня кілька рефандів від китайців за не відправлені замовлення, незрозуміло тепер як це робити з розірванними відносинами 🤣 і через який строк можна буде її відновити хоча б для продуктів для фізосіб