Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:40

Re: ПриватБанк

Лол, після 20 років обслуговування, нарешті і мені без пояснень прийшов лист щастя про розрив ділових відносин від цього ****банку)

Обслуговував у ньому вже другий за ці роки ФОП, без жодних підозрілих операцій чи контрагентів, жодного разу за цей час ніяких питань та документів банк не запитував. Криптою та р2р не балуюсь. Тільки білий ФОП, військові облігації і універсальна картка для нечастих покупок.

Подумайте тричі перш ніж відкривати у Приваті ФОП або купляти цінні папери, якщо вже без пояснень розривають ділові відносини з клієнтами з группи низького ризику.

Мені як раз потрібно було зробити чарджбек за Універсальною за талони на пальне ANP і отримати в кінці вересня кілька рефандів від китайців за не відправлені замовлення, незрозуміло тепер як це робити з розірванними відносинами 🤣 і через який строк можна буде її відновити хоча б для продуктів для фізосіб
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Форум:
Форуми Finance.ua


Finance.ua


