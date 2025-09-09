Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 501502503504 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 84 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 12 Всього голосів : 84 Додано: Пон 08 вер, 2025 20:22 gooks808 написав: Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти? Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?

Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет. Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет. moveton

Повідомлень: 5900 З нами з: 23.03.18 Подякував: 71 раз. Подякували: 723 раз. Профіль 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 22:52 gooks808 написав: Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти? Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?



Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде. Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде. посетитель Повідомлень: 1521 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 вер, 2025 00:25 посетитель написав: gooks808 написав: Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти? Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?



Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде. Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде.

Мабуть треба купити валюту більше ніж на 50тис. грн. Мабуть треба купити валюту більше ніж на 50тис. грн. lara_08 Повідомлень: 996 З нами з: 05.05.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 вер, 2025 00:27 moveton написав: gooks808 написав: Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти? Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?

Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет. Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет.

В привате можно заказать валюту не только под снятие с валютных счетов, но и под покупку за грн. В привате можно заказать валюту не только под снятие с валютных счетов, но и под покупку за грн. lara_08 Повідомлень: 996 З нами з: 05.05.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 вер, 2025 00:31 gooks808 написав: Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти? Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?

Раніше касир в приваті могла продати валюту списав гривні з картки клієнта в грн. Зараз думаю теж можливо, але якщо якісь проблеми, можна зняти готівкою в грн. до 100т.грн. в касі Приватбанку і на них купити валюту Раніше касир в приваті могла продати валюту списав гривні з картки клієнта в грн. Зараз думаю теж можливо, але якщо якісь проблеми, можна зняти готівкою в грн. до 100т.грн. в касі Приватбанку і на них купити валюту lara_08 Повідомлень: 996 З нами з: 05.05.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 501502503504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_