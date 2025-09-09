|
Додано: Пон 08 вер, 2025 20:22
gooks808 написав:
Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?
Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет.
2
6
Додано: Пон 08 вер, 2025 22:52
Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:25
Мабуть треба купити валюту більше ніж на 50тис. грн.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:27
В привате можно заказать валюту не только под снятие с валютных счетов, но и под покупку за грн.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:31
Раніше касир в приваті могла продати валюту списав гривні з картки клієнта в грн. Зараз думаю теж можливо, але якщо якісь проблеми, можна зняти готівкою в грн. до 100т.грн. в касі Приватбанку і на них купити валюту
