Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:22

  gooks808 написав:Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?

Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5900
З нами з: 23.03.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 22:52

  gooks808 написав:Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?


Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде.
посетитель
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:25

  посетитель написав:
  gooks808 написав:Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?


Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде.

Мабуть треба купити валюту більше ніж на 50тис. грн.
lara_08
 
Повідомлень: 996
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:27

  moveton написав:
  gooks808 написав:Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?

Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет.

В привате можно заказать валюту не только под снятие с валютных счетов, но и под покупку за грн.
lara_08
 
Повідомлень: 996
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:31

  gooks808 написав:Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?

Раніше касир в приваті могла продати валюту списав гривні з картки клієнта в грн. Зараз думаю теж можливо, але якщо якісь проблеми, можна зняти готівкою в грн. до 100т.грн. в касі Приватбанку і на них купити валюту
lara_08
 
Повідомлень: 996
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
