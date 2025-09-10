-----------
До 22 вересня просто здійснюйте перекази від 250 грн із карткою Visa через Приват24 за номером телефону та беріть участь у розіграші подарунків.
Як взяти участь у розіграші
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:01
приват ні з того ні з сього нагадав про свою стару акцію емейлом
Додано: Сер 10 вер, 2025 20:54
#зеленелайно знову проявило свою суть - при погашенні ОВДП на картку Дія зняло комісію, чого не повинно було робити.
Будьте уважні та обережні!!!
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:03
