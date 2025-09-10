RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 502503504505

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:01

приват ні з того ні з сього нагадав про свою стару акцію емейлом :shock:
-----------

До 22 вересня просто здійснюйте перекази від 250 грн із карткою Visa через Приват24 за номером телефону та беріть участь у розіграші подарунків.
Як взяти участь у розіграші


https://newpromos.privatbank.ua/perekaz ... efonu_Visa
greenozon
 
Повідомлень: 16771
З нами з: 01.06.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:54

Re: ПриватБанк

#зеленелайно знову проявило свою суть - при погашенні ОВДП на картку Дія зняло комісію, чого не повинно було робити.
Будьте уважні та обережні!!!
V2
4
 
Повідомлень: 8324
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:03

  V2 написав:#зеленелайно знову проявило свою суть - при погашенні ОВДП на картку Дія зняло комісію, чого не повинно було робити.
Будьте уважні та обережні!!!

Кажуть, це не Приват, а КІНТО шось нахімічіло
Ferlakur
 
Повідомлень: 4438
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
