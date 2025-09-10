|
ПриватБанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:01
приват ні з того ні з сього нагадав про свою стару акцію емейлом
До 22 вересня просто здійснюйте перекази від 250 грн із карткою Visa через Приват24 за номером телефону та беріть участь у розіграші подарунків.
Як взяти участь у розіграші https://newpromos.privatbank.ua/perekaz ... efonu_Visa
greenozon
- Повідомлень: 16771
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1760 раз.
Профіль
1
3
1
7
Додано: Сер 10 вер, 2025 20:54
#зеленелайно знову проявило свою суть - при погашенні ОВДП на картку Дія зняло комісію, чого не повинно було робити.
Будьте уважні та обережні!!!
V2
4
- Повідомлень: 8324
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1370 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:03
Кажуть, це не Приват, а КІНТО шось нахімічіло
Ferlakur
- Повідомлень: 4438
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 322 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:35
Це Кінто, що не те вказало в призначенні платежу
novichok
- Повідомлень: 3652
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 314 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:24
Ви впевнені? Бо я отримав сьогодні два погашення від Кінто - на Моно зайшло все ок, на Приват з комісією. То може у Привата якісь особливі вимоги щодо зарахування виплат по ОВДП на Дія.Картку?
Navegantes
- Повідомлень: 424
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:24
Що Кінто "нахімічіло"?
Navegantes
- Повідомлень: 424
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
Профіль
1
1
