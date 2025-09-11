RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:21

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

З Сенсу прийшло з таким призначенням: "Виплата суми погашення за ЦП UA40002312K7, емітент ЦП МФУ, утримано ПДФО 0.00 грн, ВЗ 0.00 грн".

Приват комісію не взяв.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:23

  посетитель написав:Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:37

  Ferlakur написав:
  посетитель написав:Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Тобто відсутність "по ОВДП", але з наявним ISIN вже не підходить Привату? Це ж смішно
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:18

  Ferlakur написав:
  посетитель написав:Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Ну таке.Як вже було вище зазначено там ISIN є.З призначення при бажанні все видно.Це при бажанні.А то можна й далі піти сказати що незрозуміло що таке ОВДП.Типу треба писати повністю - облігацій внутрішньої державної позики.Ну і слова про Міністерство фінансів ще десь там дописувати.
