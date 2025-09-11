З Сенсу прийшло з таким призначенням: "Виплата суми погашення за ЦП UA40002312K7, емітент ЦП МФУ, утримано ПДФО 0.00 грн, ВЗ 0.00 грн".
Приват комісію не взяв.
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:21
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:23
Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:37
Тобто відсутність "по ОВДП", але з наявним ISIN вже не підходить Привату? Це ж смішно
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:18
Ну таке.Як вже було вище зазначено там ISIN є.З призначення при бажанні все видно.Це при бажанні.А то можна й далі піти сказати що незрозуміло що таке ОВДП.Типу треба писати повністю - облігацій внутрішньої державної позики.Ну і слова про Міністерство фінансів ще десь там дописувати.
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:34
Re: ПриватБанк
Може проблема через те, що зробили Діянедокарту? Бо на єПідтримку нецільові кошти взагалі неможливо переказати, а на останнє дітище Фьойодорова можна будь який лівак заводити.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:11
Re: ПриватБанк
