Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:21

Re: ПриватБанк

З Сенсу прийшло з таким призначенням: "Виплата суми погашення за ЦП UA40002312K7, емітент ЦП МФУ, утримано ПДФО 0.00 грн, ВЗ 0.00 грн".

Приват комісію не взяв.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:23

  посетитель написав:Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:37

  Ferlakur написав:
  посетитель написав:Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Тобто відсутність "по ОВДП", але з наявним ISIN вже не підходить Привату? Це ж смішно


Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:18

  Ferlakur написав:
  посетитель написав:Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."


Ну таке.Як вже було вище зазначено там ISIN є.З призначення при бажанні все видно.Це при бажанні.А то можна й далі піти сказати що незрозуміло що таке ОВДП.Типу треба писати повністю - облігацій внутрішньої державної позики.Ну і слова про Міністерство фінансів ще десь там дописувати.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:34

Re: ПриватБанк

Може проблема через те, що зробили Діянедокарту? Бо на єПідтримку нецільові кошти взагалі неможливо переказати, а на останнє дітище Фьойодорова можна будь який лівак заводити.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:11

Re: ПриватБанк

  Кочевник написав:Бо на єПідтримку нецільові кошти взагалі неможливо переказати

Да ладно. Приватовская и еПидтримка раньше славилась комисом с зачисления. Смутно помнится, что тоже от Кинто. Потом как-то наладили.
moveton


Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:10

Був оплачений квіток на автобус з карти Привату через Liqpay на сайті перевізника.
Перевізник скасував поїздку, кошти не повертає.
Чи працює повернення коштів через подання скарги до Привату з підстав ненадання послуги?
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:56

  Arbitr написав:Був оплачений квіток на автобус з карти Привату через Liqpay на сайті перевізника.
Перевізник скасував поїздку, кошти не повертає.
Чи працює повернення коштів через подання скарги до Привату з підстав ненадання послуги?

Вам нужно подать заявление на чарджбек. Обратитесь в поддержку - они подскажут что для этого нада. В любом случае потребуются доказательства того что поездка отменена и вам не возвращают деньги (как минимум надо сообщение от перевозчика об отмене поездки и ваши обращения - письменные о возврате платежа - желательно и ответ с отказом, но это не обязательно). Когда-то давно все это принимали в привате дистанционно - как сейчас - не знаю. И да процедура чарджбека отнюдь не быстрая поскольку спор рассматриватеся на уровне МПС - занимает 60 до 180 дней. Но при наличии доказательств вероятность возврата денег при действительном фак-апе продавца товара/услуги - очень высока

Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 22:42

  novichok написав:
  Ferlakur написав:
  V2 написав:#зеленелайно знову проявило свою суть - при погашенні ОВДП на картку Дія зняло комісію, чого не повинно було робити.
Будьте уважні та обережні!!!

Кажуть, це не Приват, а КІНТО шось нахімічіло

Це Кінто, що не те вказало в призначенні платежу


:arrow: Приват обіцяє повернути списану комісію до 22.09.2025 р.


Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:11

Re: ПриватБанк

Також прийшла пропозиція про підключення акції 3% кб на 3 міс. за переказ кредитних 10кгрн на карту іншого банку.
Цікавить скільки хто переводить - 10к чи весь КЛ?
Гуляти на всі, чи можуть десь вжухати?
