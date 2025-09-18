З Сенсу прийшло з таким призначенням: "Виплата суми погашення за ЦП UA40002312K7, емітент ЦП МФУ, утримано ПДФО 0.00 грн, ВЗ 0.00 грн".
Приват комісію не взяв.
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:21
Приват комісію не взяв.
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:23
Минулого разу КІНТО писало "Виплата доходу/сум погашення по ОВДП UA400022890. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:37
Тобто відсутність "по ОВДП", але з наявним ISIN вже не підходить Привату? Це ж смішно
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:18
Ну таке.Як вже було вище зазначено там ISIN є.З призначення при бажанні все видно.Це при бажанні.А то можна й далі піти сказати що незрозуміло що таке ОВДП.Типу треба писати повністю - облігацій внутрішньої державної позики.Ну і слова про Міністерство фінансів ще десь там дописувати.
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:34
Може проблема через те, що зробили Діянедокарту? Бо на єПідтримку нецільові кошти взагалі неможливо переказати, а на останнє дітище Фьойодорова можна будь який лівак заводити.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:11
Додано: Чет 11 вер, 2025 18:10
Був оплачений квіток на автобус з карти Привату через Liqpay на сайті перевізника.
Перевізник скасував поїздку, кошти не повертає.
Чи працює повернення коштів через подання скарги до Привату з підстав ненадання послуги?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:56
Вам нужно подать заявление на чарджбек. Обратитесь в поддержку - они подскажут что для этого нада. В любом случае потребуются доказательства того что поездка отменена и вам не возвращают деньги (как минимум надо сообщение от перевозчика об отмене поездки и ваши обращения - письменные о возврате платежа - желательно и ответ с отказом, но это не обязательно). Когда-то давно все это принимали в привате дистанционно - как сейчас - не знаю. И да процедура чарджбека отнюдь не быстрая поскольку спор рассматриватеся на уровне МПС - занимает 60 до 180 дней. Но при наличии доказательств вероятность возврата денег при действительном фак-апе продавца товара/услуги - очень высока
Додано: Сер 17 вер, 2025 22:42
Приват обіцяє повернути списану комісію до 22.09.2025 р.
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:11
Також прийшла пропозиція про підключення акції 3% кб на 3 міс. за переказ кредитних 10кгрн на карту іншого банку.
Цікавить скільки хто переводить - 10к чи весь КЛ?
Гуляти на всі, чи можуть десь вжухати?
