Додано: Чет 18 вер, 2025 15:25
valya Думаю, що Ви неправильно зрозуміли пропозицію. 3% кешбеку не від суми переказу, а за подальші покупки і то в межах певного ліміту, орієнтовно 500 привітів. Переказ тільки має запустити кешбек.
Додано: Чет 18 вер, 2025 18:16
Я таким чином у серпні погасив карту іншого банку у розмірі більш 17 000 грн. для залишення у грейсі.
В цьому місяці, шоб бути у грейсі привату, ту суму поверну до 25 вересня.
Додано: Чет 18 вер, 2025 18:44
Додано: Чет 18 вер, 2025 20:06
Враховуйте, що є ліміти на переказ 100К та і приймаючий банк може сполошитися залежно від суми.
А так і без спецпропозиції можна КЛ поки користуватися і через Дію і через сам сайт привату та і мати не менше (більше) ніж на депо з усіма заморочками з перегонками.
