RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 506507508509

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 09:52

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:Єдине можливе пояснення - пару разів "заДіяв" до цього.

Навряд чи тому. Мені навпаки в процесі діяння, коли вигрібав суттєво, то піднімали.
Колись приват жорстко рубав по досягненні певного віку кредитора. Зараз це прямо не обумовлюється, але типу вік є одним з критеріїв.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7113
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 19:42

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Колись приват жорстко рубав по досягненні певного віку кредитора. Зараз це прямо не обумовлюється, але типу вік є одним з критеріїв.
он и сейчас рубает - но там критерий "в месяц достижения 70 летнего возраста кред.лим обнуляется" - для Искателя еще рановато
WallNutPen
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 506507508509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5082)
27.09.2025 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.