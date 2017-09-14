RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Вы же не смеялись когда внсной Зеленский в обмен на прекращение войны требовал от США включение Украины в НАТО. Как будто у него есть картвы и он решает когда заканчивать вонйну.


на всяких случай у кого память короткая
https://www.youtube.com/shorts/bG54n6t9dSg
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:16

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:.........
В чём именно прав Хотаб? Уточните, пожалуйста.
в тому що більшість села на самоокупності. "Мотоблочники" не здатні самі себе прокормити сільським господарством.
10 млн для зерна і саду не потрібні. На рахунок необхідності промисловості не спорю.
Дуже незначна кількість селян зайнята в виробництві товарної продукції.

Не знаю, кого вы называете "мотоблочниками".
Но о самоокупності я вообще не говорил. И даже не рассматривал такой вопрос.
Об этом писал Hotab:
В сучасному українському селі дядько з трактором обробляє паї тих селян . А селянам дає в кінці року гроші за це.
Решта 90% займаються тим , що забезпечують самі себе (невелике виробництво агропродукції) та на гроші від паїв відправляють дітей до міста вчитись, щоб хоч вони може пожили.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5901894#p5901894.
Цифру 10 млн я называл не чисто селян, а с необходимым окружением - хранение продукции, сбыт, поставки удобрений, топлива и др., торговли, услуг и пр. Но на цифре не настаиваю, назвал почти с потолка - может, меньше, может, и больше.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:19

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок

Расплодились? :)
А откуда цифра?
Скажімо так, це консенсус з відкритих джерел, оцінки коливаються від трохи менше 300к і до трохи більше
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:23

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Приёма в НАТО могли бы добиться, инвестиций вряд ли, хотя трудно сказать.
Но в НАТО народ был явно не готов. Исконные враги.


какое-то заблуждение
вы сейчас подпеваете своим оппонентам которые говорят что юго-восток был зазомбирован страшилками о "натофашистах"
.........

Да дело не в "натофашистах". Так не думали. Но представления о НАТО были ещё советские. И не только на юго-востоке. Может, я и ошибаюсь, но вспомните, какие митинги протеста собирала Витренко против захода американского военного корабля в Севастополь (или Одессу? уж не помнб точно).
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:25

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок

Расплодились? :)
А откуда цифра?
Скажімо так, це консенсус з відкритих джерел, оцінки коливаються від трохи менше 300к і до трохи більше

Спасибо.
Не очень понимаю, откуда такой рост.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:30

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5902229:Faceless"]
.......
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок

Расплодились? :)
А откуда цифра?
Скажімо так, це консенсус з відкритих джерел, оцінки коливаються від трохи менше 300к і до трохи більше

Спасибо.
Не очень понимаю, откуда такой рост.[/quote]Ріст порівняно з яким роком? Ця цифра +/- ще з 22 року (зростання останні роки є, але незначне), до того приростало швидше, і потроїлося за останні років 10
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:30

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Приёма в НАТО могли бы добиться, инвестиций вряд ли, хотя трудно сказать.
Но в НАТО народ был явно не готов. Исконные враги.


какое-то заблуждение
вы сейчас подпеваете своим оппонентам которые говорят что юго-восток был зазомбирован страшилками о "натофашистах"
.........

Да дело не в "натофашистах". Так не думали. Но представления о ГАТО были ещё советские. И не только на юго-востоке. Может, я и ошибаюсь, но вспомените, какие митинги протеста собирала Витренко против захода американского военного корабля в Севастополь (или Одессу? уж не помнб точно).


Какие?
Витренко активизировалась как раз в те годы про которые я писал 1999-2003 - когда у части общества наступило разочарование от реформ + бомбежки сербии
А вот в начале 90-х французский социалист Миттеран реинтинрировал Францию в НАТО. Кравчук\Мороз пошли бы его стопам
Другое дело что США сами нас тогда не зотели, они даже в Польше с Чехией не уверены были.
fox767676
