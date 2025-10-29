RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:54

  vanok написав:
  Gost2013 написав:Добрый день!
Скажите, имеет ли кто-то опыт Р2Р с Привата на Европейский банк. Вчера перевел деньги на немецкую карту. Статус платежа- успешно. А денег до сих пор нет.
Горячка ответила: все ОК. Ждите до 5-ти суток.
Если имеете опыт, сколько времени идут деньги, поделитесь.

Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.

Именно немецкая-немецкая (Deutscher sparkassen- und giroverband).
Gost2013
 
Повідомлень: 255
З нами з: 15.09.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:49

  vanok написав:
  Gost2013 написав:Скажите, имеет ли кто-то опыт Р2Р с Привата на Европейский банк. Вчера перевел деньги на немецкую карту. Статус платежа- успешно. А денег до сих пор нет.
Горячка ответила: все ОК. Ждите до 5-ти суток.
Если имеете опыт, сколько времени идут деньги, поделитесь.

Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.

На карту-то должно сразу и 24/7. В этом и смысл карточных расчётов. Но не удивлюсь, если "денег до сих пор нет" проверяют по счёту, а не по карте. Другой вариант: банк поступление молча задержал для проверки. Например, на Genome нормально, что остаток лимит входящих переводов уже несколько дней, как уменьшился, а самого поступления ни в каком виде не видать. Спрашиваешь у поддержки - говорят, проверяем на антитерроризм. Такое может вообще сколько угодно занять. В любом случае тут на форуме того банка нужно спрашивать, а не Привата. Я так подозреваю, что списать деньги с исходящей карты Приват не протормозил, поэтому к нему вопросов нет :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:15

Re: ПриватБанк

Можна в додатку десь побачити на яку суму можна картки в цьому місяці поповнити?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:31

Re: ПриватБанк

Тапніть по картці, там є Ліміти
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6744
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:37

Там ліміт на перекази, А мене цікавить поповнення
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 508509510511
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, Sense Bank і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15158)
29.10.2025 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.