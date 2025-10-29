hxbbgaf написав:А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу.
А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:53
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?
Додано: Сер 29 жов, 2025 13:23
Хто буде і чим і як вимірювати користь?
Наприклад , а нахіба комбайнери? нам усі продукти дадуть Американці а нахіба водії пасажирського транспорту? працівники підприємств і ТЦК легко дійдуть до роботи пішки а нахіба сантехнік який відремонтує унітаз чі кран комусь якщо можна п.срати за будинком і помитись у калюжі і тд і тп...
|