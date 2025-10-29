vanok написав:
Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.
Именно немецкая-немецкая (Deutscher sparkassen- und giroverband).
На карту-то должно сразу и 24/7. В этом и смысл карточных расчётов. Но не удивлюсь, если "денег до сих пор нет" проверяют по счёту, а не по карте. Другой вариант: банк поступление молча задержал для проверки. Например, на Genome нормально, что остаток лимит входящих переводов уже несколько дней, как уменьшился, а самого поступления ни в каком виде не видать. Спрашиваешь у поддержки - говорят, проверяем на антитерроризм. Такое может вообще сколько угодно занять. В любом случае тут на форуме того банка нужно спрашивать, а не Привата. Я так подозреваю, что списать деньги с исходящей карты Приват не протормозил, поэтому к нему вопросов нет
Можна в додатку десь побачити на яку суму можна картки в цьому місяці поповнити?
Тапніть по картці, там є Ліміти
Так на поповнення своїх рах-ів немає лімітів. Анлім.
Але фінмон може зажадати доки на підтвердження правомірності надходжень.
І сума від якої може бути така перевірка залежить від фінповедінки/статуса, Анкети клієнта.
Обов'язковий фінмон від 400К/міс
