логан1919 У мене навпаки - знімав з картки привату в терміналі ощада і також виключили світло, почув звук в телефоні, що гроші списались, але їх не отримав.
Мав би альянс оформляти заявку на повернення і розбиратись з приватом.
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:59
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:13
Ой+ альянс меня посылает к привату - типа с нашей стороны операция успешна, это чисто технические проблемы ПриватБанка и вы должны обратиться к ним как физическое лицо... И так меня три дня гоняют по кругу. Идти писать заявление в полицию?
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:53
Не розмовляти, в писати заяву у Альянсі. Це його картка. Хай перезапитує у іншого банка статус операції
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:16
Amethyst я сейчас в другом городе, здесь нет отделения альянса. Ехать в ближайшее отделение сотни км, вобщем нет физической возможности написать заявление
Додано: Пон 10 лис, 2025 17:13
В Привітах цікава ахція - знімати кредитні(!) кошти в банкоматах без комісу
