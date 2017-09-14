В масштабах України генерація з біомаси - це невеликий відсоток, але для Корюківської громади - це велика проблема, бо ТЕЦ цілеспрямовано зруйнована І ось на факт цілеспрямованої руйнації - ти не звернув уваги
PS. Нацисти спалили Корюковку, рашисти зруйнували ТЕЦ напередодні зими ...
до чого тут корюківка?
дійсно, ні до чого ... ТЕЦ зруйнована, а так ні до чого
Banderlog написав: Корюківку спалили мадяри
Нацист - це не про національність
Наказ про виконання каральної акції віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц, 1888 року народження, родом із німецького міста Касселя[6].
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь. Достеменно відомо, що ця частина під час трагедії стояла в містечку Корюківка[6][8][9].
Причина замовчування — в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян.
Banderlog написав:з якими ти хочеш євроінтегруватись.
Ну то відмовся від румунського паспорта, якщо ти так проти евроінтеграції Ні ? а чому ? )
ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
Норвегия может использовать фонд благосостояния для поддержки военного кредита ЕС на 100 млрд евро для Украины
Весь текст не показывает, только при подписке. Если у вас есть подписка, то процитируйте. При этом, там написано "может", а не "пропонують". В сообщениях наших СМИ тоже пишут, что этот вопрос пока только обсуждается правительством Норвегии. Вот когда примут решение, тогда и будете говорить о "пропонують". А пока не надо привирать.
Не устояла РПЦ перед искушением властью. Она смыла грим "просветленно-сострадательной" и явила свою истинную харю: хамскую и кровожадную. Попы уже приготовились переписать Конституцию, чтобы истребить даже формальные огрызки "прав и свобод". Мозгов под митрами трагически мало. Поэтому и поверили церковники в вечность путинского рейха, давшего ей такие полномочия и куски бюджета. Однако, крыльев, у ряженых так и не выросло. С колоколен им придется лететь строго вниз.
Впрочем, в роли церкви-карательницы, церкви душительницы любых свобод, РПЦ выглядит мерзко, но забавно. Примерно как и этот ряженый микрополит Глубокожопинский и Всуньвыньский со своей проповедью сладости рабства и послушания преступному режиму. Невзоров