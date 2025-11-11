RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:39

  Ой+ написав:Зелена п'ятниця: АЗК, продукти, ювелірка, кафе, дім і ремонт.

Навіть продукти не дали або я сліпий...
1
4
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:07

Re: ПриватБанк

продукти 5, ювелірка 10, розваги 5, салони краси і косметика 5.
у привата одні з найбільш цікавіших кешбеків.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:15

Re: ПриватБанк

Продукти нема, є кабаки та дімремонт 6, дуже непогано
