Оплатив конвертом на Алі. Курс 42,32, а кешбек до 10, точніше 0.
Додано: Чет 13 лис, 2025 22:02
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:05
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:42
lel
Оплата звідки? З додатка Привата чи на інших сайтах, додатках банків? Є велика різниця
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:51
Re: ПриватБанк
При майже повністю використаному КЛ закинув на карту 1,3к. За половину встиг купити продукти (з кешбеком 6%), ще й встиг вивести той КБ на картку і... підрівняли розмір КЛ під заборгованість!
Молодці, трясця їм всім.
Додано: Суб 15 лис, 2025 09:45
LiqPay
Приматівська говноплатіжка поблокувала мені всі три картки А-банку, бо, бачте, купити спочатку один квиток в сінематографчний театр, а згодом і другий - це підозрілі операції. Сапорт говноплатіжки пропонує писати листи на приматівський фінмон. Клоуни.
Довелося купувати другий квиток через картку Ашки в гуглогаманці.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:44
Re: ПриватБанк
