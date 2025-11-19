|
|
|
ПриватБанк
|
Додано: Сер 19 лис, 2025 08:12
Після того, як Приват анулював кредитний ліміт кілька місяців тому, Приватом майже не користуюсь (хіба що репетитору дитини скидаю за заняття з власної КДВ).
А тут виникла потреба сплатити штраф за неправильне паркування ((( У Моно взагалі не дає це зробити (не знаходить моє місто), у Приват24 все є, крім картки з грошима.
Я підв'язав Стартову від Альянса, а тепер ось думаю: якщо таким чином оплатити, чи не візьме Альянс комісію як за переказ з кредитки чи щось подібне?
Можливо, у когось був подібний досвід використання чужої картки у Приват24, підкажіть, будь ласка.
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:38
Искатель написав:




Альянс не візьме. Буде платіж з MCC 8999.
|