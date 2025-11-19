RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3045304630473048
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 06:47

  Wirująświatła написав:


Посмотрел немного.
Не очень заинтересовало, да, есть разница в акцентах, но в видосе (по крайней мере первые несколько минут его особо нет).
Чтобы понять насколько велика разница в произношении в разных штатах...
во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.
Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"
Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.
Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.
Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.
Но разобрать было нереально.
Ну, если об акцентах речь зашла и Инглише
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18038
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8789 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:14

  rjkz написав:Кто на самом деле нищий? "Успешный" чувак на красненькой машинке, с домом с зеленой лужайкой или прагматичный "нищеброд"?

За что Вы так не любите красные машины? Это самый безопасный цвет (есть соответствующая статистика и логичное обоснование), а стоят они также, как и аналоги любых других цветов 😁
Только живя в НЙ, можно сохранить постсоветское представление об автомобиле как предмете статуса. Это даже у нас проходит. А в американском городке без тротуаров, где до магазина напротив нужно проехать 20 миль, а при ещё 30, чтобы вернуться, вопрос, покупать ли автомобиль вообще не стоит.
Давайте ещё пылесосами меняться 😁

Вопрос жить сегодня в кредит или копить на потом, это не вопрос финансовой грамотности. Это философия отношения к жизни. Ни один из вариантов не может быть ни правильным, ни неправильным.

В Вашем примере лёгкая недостача легко перекрывается отказом от одного отпуска.

Давайте лучше обсудим, почему подавляющее большинство американцев всю жизнь живёт в маленьких городках, уже нет ни высокооплачиваемой работы, ни перспектив ее получения. Почему ещё не всё съехались в НЙ?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9106
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21691 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:19

  akurt написав:Такі справи, малята…


ну як кажуть, це чисто щоб до__ придраться.

беремо польщу, курс зміцнився, а щоб там хто не писав але інфляція точно +50% і не потрібні мені ваші статистики і гпт.
молоко було 2 зараз 4.
рядом хата була 600к зара 1,2млн.
а всі пишуть інфляція 2.8% хаха, 2.8%, ні це не помилка, 2.8%.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 405
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 11:17

Еміграція. заробітчанство

News from USA

Мало хто знає, але в США, якщо емігрант отримав паспорт громадянина, може легко змінити не тільки імʼя, але і прізвище.
Наприклад: була людина українцем на ім"я Іван та прізивщем Литвиненко, а раптом став
"Chris Herrik".

Саме така Загадкова історія трапилася з людиною, з якою я був знайомий з 2013 року.
Справіжній емігрант. Із справжніх - самий справжній. В 2014 році був студентом третього курсу одного з вишів України.
В травні 2014 відправився у складі однієї спеціальної делегації в США на якусь конференцію. Були прийняті учасники делегації навіть в Конгресі США.

Потім відбулися події 2014 року...
Він зрозумів, що повертатися небезпечно та попросив політичний притулок. Час йшов та йшов - а Рішення від США не було ніякого. Хоча варіант там був "чистий" та прозорий...

За цей час він влаштувався на роботу далекобійником та заробляв до 10 000 доларів на місяць.

Я з ним регулярно спілкувався, бо в мене було багато знайомих з числа спільних друзів
Важко повірити, але з одним зустрівся несподівано в Анталії - він відкрив невеличке кафе...

Пройшло довгих 10 (!) років - він орендував будинок в пригороді Чикаго, купив дорогого легковика, в гості приїжджала його мама та сестра... всі ці роки він не мав права залишати територію США.

З"явилися ознаки того, що з політичним притулком все склалося як треба і навіть громадянство отримав... після довгих років повної невизначеності...
Тепер він мабуть Chris Herrik...

Якось зв"яжуся з його мамою...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 лис, 2025 22:40, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11539
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4069 раз.
Подякували: 1519 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 15:36

  rjkz написав:Чтобы понять насколько велика разница в произношении в разных штатах...
во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.
Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"
Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.
Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.
Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.
Но разобрать было нереально.

https://www.youtube.com/shorts/EKmQ3qc7NN4
Пардон, не помню как правильно вставлять видео с ЮТ.

Вспоминаю, как 9 лет назад со мной связалась девочка-рекрутер из Шотландии с предложением работы в теплой средиземноморской стране. Мой разговорный английский тогда был далек от уверенного. И я ее переспрашивал иногда по нескольку раз, просил повторить. А когда в конце разговора сказал что-то вроде "ну, я понимаю, что мое понимание английского на слух еще далеко от свободного уровня" она ответила, что я так переспрашивал ее намного меньше, чем обычно, и что все у меня в порядке :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 26.02.18
Подякував: 709 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 15:43

  BeneFuckTor написав:беремо польщу, курс зміцнився, а щоб там хто не писав але інфляція точно +50% і не потрібні мені ваші статистики і гпт.
молоко було 2 зараз 4.
рядом хата була 600к зара 1,2млн.
а всі пишуть інфляція 2.8% хаха, 2.8%, ні це не помилка, 2.8%.

Та вони мінімалку по 2 рази на рік збільшують. І негайно ціни в магазинах додають по 5-10%. От тільки податковий поріг не змінюють вже кілька років.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 26.02.18
Подякував: 709 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:55

  Gastarbaiter написав:Та вони мінімалку по 2 рази на рік збільшують. І негайно ціни в магазинах додають по 5-10%. От тільки податковий поріг не змінюють вже кілька років.

В Туреччині, де я зараз тимчасово перебуваю - те саме: 2 рази на рік підвищують людям мінімалку та пенсії. Це згідно із законом. Наразі мінімалка в гривнях 22 500 гривень на місяць. З Нового року - збільшення десь на 30%.
Але звісно і ціни змінюються.
На сьогодні я би сказав, що багато позицій відповідають цінам в Європі в євро, хоча турки мають зарплатню часто нижчу.
В той же час не видно, щоби хтось був голодним або бідним: вже в Анталії з"явилися карколомні корки від кількості автівок - по три смуги в кожному напрямку - і не проїдеш - хоча побудували нові віадуки та роз"язки за останній рік.

Я гадаю, що наївно чекати стабільних цін в нестабільному світі, де ядерною бомбою махають або ракетами та квадрокоптерами. Треба звикати до реалій.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11539
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4069 раз.
Подякували: 1519 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 07:12

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Кто на самом деле нищий? "Успешный" чувак на красненькой машинке, с домом с зеленой лужайкой или прагматичный "нищеброд"?

За что Вы так не любите красные машины? Это самый безопасный цвет (есть соответствующая статистика и логичное обоснование), а стоят они также, как и аналоги любых других цветов 😁
Только живя в НЙ, можно сохранить постсоветское представление об автомобиле как предмете статуса. Это даже у нас проходит. А в американском городке без тротуаров, где до магазина напротив нужно проехать 20 миль, а при ещё 30, чтобы вернуться, вопрос, покупать ли автомобиль вообще не стоит.
Давайте ещё пылесосами меняться 😁

Вопрос жить сегодня в кредит или копить на потом, это не вопрос финансовой грамотности. Это философия отношения к жизни. Ни один из вариантов не может быть ни правильным, ни неправильным.

В Вашем примере лёгкая недостача легко перекрывается отказом от одного отпуска.

Давайте лучше обсудим, почему подавляющее большинство американцев всю жизнь живёт в маленьких городках, уже нет ни высокооплачиваемой работы, ни перспектив ее получения. Почему ещё не всё съехались в НЙ?


Хотел ответить в ЛС, написал длинный текст.
Вылезает эррор.
В паблике это писать нет смысла.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18038
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8789 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 07:53

Через ЛС смайлы не проходят.
Bolt
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3045304630473048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5152)
19.11.2025 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.