Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 08:12

Після того, як Приват анулював кредитний ліміт кілька місяців тому, Приватом майже не користуюсь (хіба що репетитору дитини скидаю за заняття з власної КДВ).
А тут виникла потреба сплатити штраф за неправильне паркування ((( У Моно взагалі не дає це зробити (не знаходить моє місто), у Приват24 все є, крім картки з грошима.
Я підв'язав Стартову від Альянса, а тепер ось думаю: якщо таким чином оплатити, чи не візьме Альянс комісію як за переказ з кредитки чи щось подібне?
Можливо, у когось був подібний досвід використання чужої картки у Приват24, підкажіть, будь ласка.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 09:38

  Искатель написав:Після того, як Приват анулював кредитний ліміт кілька місяців тому, Приватом майже не користуюсь (хіба що репетитору дитини скидаю за заняття з власної КДВ).
А тут виникла потреба сплатити штраф за неправильне паркування ((( У Моно взагалі не дає це зробити (не знаходить моє місто), у Приват24 все є, крім картки з грошима.
Я підв'язав Стартову від Альянса, а тепер ось думаю: якщо таким чином оплатити, чи не візьме Альянс комісію як за переказ з кредитки чи щось подібне?
Можливо, у когось був подібний досвід використання чужої картки у Приват24, підкажіть, будь ласка.

Альянс не візьме. Буде платіж з MCC 8999.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 11:54

Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:34

Re: ПриватБанк

Появилась ще пропозиція кешбеку 10% за ОЧ до 500 привітів.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 13:36

А як вернуться на стару версію сторинки з овдп в приваті? Довбані дизайнері-оптімізаторі попортили тут все, сховали і дату погашення, і ціну bid... :angry
Де саме главне - документи?! Шоб всі в одном місці, а не лазить в кожну папіру вишукувать!
