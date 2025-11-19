Після того, як Приват анулював кредитний ліміт кілька місяців тому, Приватом майже не користуюсь (хіба що репетитору дитини скидаю за заняття з власної КДВ). А тут виникла потреба сплатити штраф за неправильне паркування ((( У Моно взагалі не дає це зробити (не знаходить моє місто), у Приват24 все є, крім картки з грошима. Я підв'язав Стартову від Альянса, а тепер ось думаю: якщо таким чином оплатити, чи не візьме Альянс комісію як за переказ з кредитки чи щось подібне? Можливо, у когось був подібний досвід використання чужої картки у Приват24, підкажіть, будь ласка.
Искатель написав:Після того, як Приват анулював кредитний ліміт кілька місяців тому, Приватом майже не користуюсь (хіба що репетитору дитини скидаю за заняття з власної КДВ). А тут виникла потреба сплатити штраф за неправильне паркування ((( У Моно взагалі не дає це зробити (не знаходить моє місто), у Приват24 все є, крім картки з грошима. Я підв'язав Стартову від Альянса, а тепер ось думаю: якщо таким чином оплатити, чи не візьме Альянс комісію як за переказ з кредитки чи щось подібне? Можливо, у когось був подібний досвід використання чужої картки у Приват24, підкажіть, будь ласка.
А як вернуться на стару версію сторинки з овдп в приваті? Довбані дизайнері-оптімізаторі попортили тут все, сховали і дату погашення, і ціну bid... :angry Де саме главне - документи?! Шоб всі в одном місці, а не лазить в кожну папіру вишукувать!