Виплати військовим під час війни

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:23

Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 14:13

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як безпечно зберігати та примножувати заощадження якщо ви військова людина
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:31

Скажіть, комусь прийшли кошти Ветеранський спорт за 4 квартал?
Досі немає
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 22:43

Треба скасувати гыгантські спецпенсії відставникам, силовикам, чинушам, що жодного дня не воювали. А поки що все навпаки. От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:39

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД замість втраченого
