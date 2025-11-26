RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 514515516517

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:27

  moveton написав:
  ramzes4 написав:Альянс не візьме. Буде платіж з MCC 8999.

Это скорее всего только пока :) Моня уже за этот 8999 берёт комис, как за перевод. Идея вообще отказывает в операции, как минимум, для кредитных средств. ПУМБ пока проводит без комиса, но засчитывает в лимит переводов. Лавочка потихоньку прикрывается.

По факту, підтримка Моно трохи допиляла систему сплати штрафів ПДР у додатку, і я заплатив через Монобанк. 50% суми (у перші 10 днів), навіщо платити більше. Ніяких додаткових комісій не було. Приват бере 1% комісії зверху, вирішив не переплачувати.
Повідомлень: 6448
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 12:34

Re: ПриватБанк

10% знижки на купівлі на сайті магазину «Епіцентр»
з 11 листопада 2025 до 31 грудня 2025
10% знижки за оплати з карток Visa ПриватБанку («Універсальна», «Універсальна Gold», преміальна)
Деталі за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Epicentr_znyzhka

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:09

Re: ПриватБанк

28-30.11 всі привіти множать на 2.
Ой+
Повідомлень: 7176
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
2
4
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:43

Re: ПриватБанк

Кешбек за міжнародні перекази з карткою Mastercard
з 12 листопада 2025 до 12 березня 2026
Щомісяця вигравайте кешбек до 15 000 грн

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... Mastercard

Зображення
Assistant_Portal
Повідомлень: 2171
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:11

  Ой+ написав:28-30.11 всі привіти множать на 2.
откуда инфа?
Кассандра
Повідомлень: 1524
З нами з: 04.12.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 236 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:19

  Кассандра написав:
  Ой+ написав:28-30.11 всі привіти множать на 2.
откуда инфа?


З офіційних правил акції
Повідомлень: 519
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:51

Navegantes значит не дочитала :oops:
Кассандра
Повідомлень: 1524
З нами з: 04.12.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 236 раз.
 
2
  #<1 ... 514515516517
Powered by phpBB.