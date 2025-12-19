RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:36

Re: ПриватБанк

Новорічні купівлі стають подарунками з «Оплатою частинами» і Visa
з 4 грудня 2025 до 31 грудня 2025
Здійсніть святкові купівлі вже зараз, а платіть за них частинами!

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/novoric ... ynamy_Visa

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:38

Re: ПриватБанк

Подарунки під ялинку з «Оплатою частинами» та Mastercard
з 4 грудня 2025 до 31 грудня 2025
Насолоджуйтеся святковими покупками вже зараз

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/novoric ... Mastercard



Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:40

Re: ПриватБанк

Мобільний шлях до гаджетів Apple
з 1 грудня 2025 до 28 лютого 2026
iPhone 17 Pro чи 17 Pro Max за поповнення мобільного з картки Visa в Приват24

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Mobilny ... etiv_Apple

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:42

Re: ПриватБанк

7 платежів до подарунка
з 4 грудня 2025 до 1 березня 2026
Вигравайте від 25 000 до 100 000 грн

Деталі та умови акції за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/platezhi_do_podarunka

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:56

Re: ПриватБанк

Друзі, не підкажете, в Приваті не з'явилося стежок, щоб переказати кошти з Інтернет карти на карту іншого банку?
JanIs
 
Повідомлень: 75
З нами з: 15.06.23
Подякував: 46 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:17

Приват-вклад у євро

Будь ласка, підкажіть, чи можна поповнювати в терміналі Приват-вклад у євро?
KIM30
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 12.11.09
Подякував: 991 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:25

KIM30 Можна
Банківське послуги Депозити і т.д.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7206
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:32

  KIM30 написав:Будь ласка, підкажіть, чи можна поповнювати в терміналі Приват-вклад у євро?
Можно
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:22

Перевод между родственниками и финмон - могут быть проблемы?

Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри привата, с КДВ на КДВ - финмон может заблокировать?
(ясно что в теории может быть все, но по факту, вероятность мизерная или весьма возможная??)

И что лучше написать в назначении платежа? Или это до лампочки по факту?
Нужно передать деньги но.. прям ОЧЕНЬ не нужны проблемы именно сейчас, критично и срочно! Какие соображения стоит принять во внимание? Спасибо.
fKonstantin
 
Повідомлень: 430
З нами з: 26.03.14
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 518519520521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5209)
19.12.2025 01:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.