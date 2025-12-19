з 4 грудня 2025 до 31 грудня 2025
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:36
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:38
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 10 гру, 2025 11:40
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 10 гру, 2025 11:42
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:56
Re: ПриватБанк
Друзі, не підкажете, в Приваті не з'явилося стежок, щоб переказати кошти з Інтернет карти на карту іншого банку?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:17
Приват-вклад у євро
Будь ласка, підкажіть, чи можна поповнювати в терміналі Приват-вклад у євро?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:32
Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:22
Перевод между родственниками и финмон - могут быть проблемы?
Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри привата, с КДВ на КДВ - финмон может заблокировать?
(ясно что в теории может быть все, но по факту, вероятность мизерная или весьма возможная??)
И что лучше написать в назначении платежа? Или это до лампочки по факту?
Нужно передать деньги но.. прям ОЧЕНЬ не нужны проблемы именно сейчас, критично и срочно! Какие соображения стоит принять во внимание? Спасибо.
