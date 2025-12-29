|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:28
Re: ПриватБанк
В Привіті пропала пропозиція 10% Сільпо. В суботу була покупка, ліміт не вибраний. Наперстночники
Додано: Вів 23 гру, 2025 02:54
А Інтернет-картки не перевипускаються чи що? У меню КДВ та Уні є пункт про перевипуск, а у інтернетки немає. Я сліпий чи так задумано?
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:34
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:05
Перевыпустить, вроде, действительно нельзя. Но почему не выпускаются? У меня пока в Приват24 этот пункт на месте.
Она не полная замена. Если не голд, то цифровая валютная только КДВ. Вот тут интернет карта и выручает.
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:08
Re: ПриватБанк
Зимові переваги в Буковелі
з 18 грудня 2025 до 31 березня 2026
з картками Mastercard від ПриватБанку
Детальніше за посиланням:
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:51
Хто ще не зрозумів, що це дегенеративний банк, то ще раз нагадаю. 30.11 був кешбек в категорії Дім та ремонт 10%, в цей день була зроблена покупка, провелася 7 грудня. Так от, кешбек нарахувався 6%, як у грудні. А якби цієї категорії взагалі б не було, то і кешбеку також. Вони нараховують кешбек тільки на момент фактичного списання, а не предавторизації! А чи це не порушення прав споживачів, це був підвищений кешбек на чорну п'ятницю кілька днів. Тобто, всі покупки в ці дні по-факту просто ніяк не могли провестися одразу і це вже конкретні наперстки від банка-дегенерата. Є сенс накапати на них в НБУ? Сума не дуже велика, але чисто принципово.
