Додано: Пон 22 гру, 2025 10:28
Re: ПриватБанк
В Привіті пропала пропозиція 10% Сільпо. В суботу була покупка, ліміт не вибраний. Наперстночники
Додано: Вів 23 гру, 2025 02:54
А Інтернет-картки не перевипускаються чи що? У меню КДВ та Уні є пункт про перевипуск, а у інтернетки немає. Я сліпий чи так задумано?
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:34
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:05
Перевыпустить, вроде, действительно нельзя. Но почему не выпускаются? У меня пока в Приват24 этот пункт на месте.
Она не полная замена. Если не голд, то цифровая валютная только КДВ. Вот тут интернет карта и выручает.
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:08
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:51
Хто ще не зрозумів, що це дегенеративний банк, то ще раз нагадаю. 30.11 був кешбек в категорії Дім та ремонт 10%, в цей день була зроблена покупка, провелася 7 грудня. Так от, кешбек нарахувався 6%, як у грудні. А якби цієї категорії взагалі б не було, то і кешбеку також. Вони нараховують кешбек тільки на момент фактичного списання, а не предавторизації! А чи це не порушення прав споживачів, це був підвищений кешбек на чорну п'ятницю кілька днів. Тобто, всі покупки в ці дні по-факту просто ніяк не могли провестися одразу і це вже конкретні наперстки від банка-дегенерата. Є сенс накапати на них в НБУ? Сума не дуже велика, але чисто принципово.
Додано: Пон 29 гру, 2025 11:19
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 29 гру, 2025 12:46
Тут треба шукати глибше. Може з операторами поспілкуватись, зазвичай кешбек з'являється відразу після транзакціі.
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:17
ukr0014959 Ні, я зранку ще знайшов інформацію з чат-боту в Viber. Питання тільки наскільки це законно. Фактично банк вводить в оману клієнта, вказуючи розмір кешбеку в 10%, який нереально отримати.
Ну, я не просто так сюди написав, може вже у когось було подібне. Якщо буде час, то замуймуся пошуком відповідей. Я можу і просто написати в НБУ, як тут на форумі, але не факт, що вони щось розглянуть без конкретики.
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:44
Re: ПриватБанк
Ну раз Приват сам подтверждает, что так задумано, то куда уж конкретнее? Только не понятно на что тут жаловаться. Даже получить реально. Всего-то угадать день проводки и купить за неделю (кстати, что это за магазин тормозной такой?) до
Кэшбек - это ж по сути подарок. С ним и у других банков боль. Unex норовит даже не начислить, если 100 грн в месяц не набрал, чем противоречит собственным явным условиям. У Globus я с покупки 16 декабря до сих пор не наблюдаю кэшбека по маркетплейсам. Подозреваю, что он вообще не начисляет за покупки в евро, но пока не собрался подтвердить. В его условиях про такое ни гугу...
