#<1 ... 520521522523 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 84 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 12 Всього голосів : 84 Додано: Пон 29 гру, 2025 15:09 moveton, магазин - Епіцентр. Він все життя тормознутий.

Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни. Це ще пощастило, що я обрав категорію в цьому місяці, так би взагалі нічого б не отримав.

https://privatbank.ua/news/2025/11/28/p ... p-yatnicyu

Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні? Кончені дегенерати. , магазин - Епіцентр. Він все життя тормознутий.Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни. Це ще пощастило, що я обрав категорію в цьому місяці, так би взагалі нічого б не отримав.Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні? Кончені дегенерати. Striker

Додано: Пон 29 гру, 2025 15:22 Re: ПриватБанк

Вот прям 30го ноября появился и в этот же день и закончился? Хорошая акция. Это не клоуны, а, наоборот, идеальные мракетологи (не очепятка) - и рекламная акция и весь её бюджет можно между своими распилить. Что банк кэшбек считает по дате реального списания, а не только блокировки - это даже и логично.



Кстати, я так понимаю, что если бы покупалось примерно 22го, а потом 28го активировалась акция, то и 10% бы начислилось. Почему невозможно-то?

Вот прям 30го ноября появился и в этот же день и закончился? Хорошая акция. Это не клоуны, а, наоборот, идеальные мракетологи (не очепятка) - и рекламная акция и весь её бюджет можно между своими распилить. Что банк кэшбек считает по дате реального списания, а не только блокировки - это даже и логично.



Кстати, я так понимаю, что если бы покупалось примерно 22го, а потом 28го активировалась акция, то и 10% бы начислилось. Почему невозможно-то?



Striker написав: Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні? Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні?

За два дня проводка может быть очень даже. ICU недавно пополнял через Портмоне - как раз за два дня прошло. Видимо, потому, что мне нужно было, чтобы минимум на три задержалось.

