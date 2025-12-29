RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 520521522523

Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:09

moveton, магазин - Епіцентр. Він все життя тормознутий.
Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни. Це ще пощастило, що я обрав категорію в цьому місяці, так би взагалі нічого б не отримав.
https://privatbank.ua/news/2025/11/28/p ... p-yatnicyu
Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні? Кончені дегенерати.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:22

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни.

Вот прям 30го ноября появился и в этот же день и закончился? Хорошая акция. Это не клоуны, а, наоборот, идеальные мракетологи (не очепятка) - и рекламная акция и весь её бюджет можно между своими распилить. Что банк кэшбек считает по дате реального списания, а не только блокировки - это даже и логично.

Кстати, я так понимаю, что если бы покупалось примерно 22го, а потом 28го активировалась акция, то и 10% бы начислилось. Почему невозможно-то? :roll:

  Striker написав:Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні?

За два дня проводка может быть очень даже. ICU недавно пополнял через Портмоне - как раз за два дня прошло. Видимо, потому, что мне нужно было, чтобы минимум на три задержалось.
moveton
