Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни.
Вот прям 30го ноября появился и в этот же день и закончился? Хорошая акция. Это не клоуны, а, наоборот, идеальные мракетологи (не очепятка) - и рекламная акция и весь её бюджет можно между своими распилить. Что банк кэшбек считает по дате реального списания, а не только блокировки - это даже и логично.
Кстати, я так понимаю, что если бы покупалось примерно 22го, а потом 28го активировалась акция, то и 10% бы начислилось. Почему невозможно-то?
Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні?
За два дня проводка может быть очень даже. ICU недавно пополнял через Портмоне - как раз за два дня прошло. Видимо, потому, что мне нужно было, чтобы минимум на три задержалось.