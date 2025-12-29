moveton, магазин - Епіцентр. Він все життя тормознутий. Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни. Це ще пощастило, що я обрав категорію в цьому місяці, так би взагалі нічого б не отримав. https://privatbank.ua/news/2025/11/28/p ... p-yatnicyu Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні? Кончені дегенерати.
Вот прям 30го ноября появился и в этот же день и закончился? Хорошая акция. Это не клоуны, а, наоборот, идеальные мракетологи (не очепятка) - и рекламная акция и весь её бюджет можно между своими распилить. Что банк кэшбек считает по дате реального списания, а не только блокировки - это даже и логично.
Кстати, я так понимаю, что если бы покупалось примерно 22го, а потом 28го активировалась акция, то и 10% бы начислилось. Почему невозможно-то?
За два дня проводка может быть очень даже. ICU недавно пополнял через Портмоне - как раз за два дня прошло. Видимо, потому, что мне нужно было, чтобы минимум на три задержалось.
moveton, все логічно, крім того, що звичайний користувач повинен знати про якісь проводки і т.д. Є акція з 28 по 30 - нараховуйте за покупки в ці дні. Все інше - намахалово. Оформлюю зараз скаргу в підтримці дегеративного банку, фіксую номер звернення. Якщо не нарахують кешбек - рухаю далі.
Так насчитывают же. С определением, что день покупки - это когда деньги отдаёшь, вряд ли даже обычный пользователь будет однозначно не согласен (когда кредитными в РД рассчитывается, он обычно этому даже рад). Разумеется, покупающий по карте должен понимать разницу между блокировкой и оплатой и что между ними может пройти очень не хилое время. Так кто ему дохтур, если эти азы карточных платежей не выучил за 65-70 лет? Перед тем, как пользоваться услугами банка, заучить томик его ДКБО и тарифов - это ж для разгона только
посетитель написав:Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату. Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах. Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі