Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:09

moveton, магазин - Епіцентр. Він все життя тормознутий.
Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни. Це ще пощастило, що я обрав категорію в цьому місяці, так би взагалі нічого б не отримав.
https://privatbank.ua/news/2025/11/28/p ... p-yatnicyu
Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні? Кончені дегенерати.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:22

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни.

Вот прям 30го ноября появился и в этот же день и закончился? Хорошая акция. Это не клоуны, а, наоборот, идеальные мракетологи (не очепятка) - и рекламная акция и весь её бюджет можно между своими распилить. Что банк кэшбек считает по дате реального списания, а не только блокировки - это даже и логично.

Кстати, я так понимаю, что если бы покупалось примерно 22го, а потом 28го активировалась акция, то и 10% бы начислилось. Почему невозможно-то? :roll:

  Striker написав:Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні?

За два дня проводка может быть очень даже. ICU недавно пополнял через Портмоне - как раз за два дня прошло. Видимо, потому, что мне нужно было, чтобы минимум на три задержалось.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:45

moveton, все логічно, крім того, що звичайний користувач повинен знати про якісь проводки і т.д. Є акція з 28 по 30 - нараховуйте за покупки в ці дні. Все інше - намахалово. Оформлюю зараз скаргу в підтримці дегеративного банку, фіксую номер звернення. Якщо не нарахують кешбек - рухаю далі.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:19

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  Striker написав:все логічно, крім того, що звичайний користувач повинен знати про якісь проводки і т.д. Є акція з 28 по 30 - нараховуйте за покупки в ці дні.

Так насчитывают же. С определением, что день покупки - это когда деньги отдаёшь, вряд ли даже обычный пользователь будет однозначно не согласен (когда кредитными в РД рассчитывается, он обычно этому даже рад). Разумеется, покупающий по карте должен понимать разницу между блокировкой и оплатой и что между ними может пройти очень не хилое время. Так кто ему дохтур, если эти азы карточных платежей не выучил за 65-70 лет? Перед тем, как пользоваться услугами банка, заучить томик его ДКБО и тарифов - это ж для разгона только :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:30

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
посетитель
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:03

  посетитель написав:Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату.
Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах.
Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі :(
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:42

  Striker написав:Я можу і просто написати в НБУ, як тут на форумі, але не факт, що вони щось розглянуть без конкретики.

НБУ сейчас так плохо себя ведёт, что даже с конкретикой ничего не сделает, только пришлёт отписку из серии "у вас с банком гражданские отношения, разбирайтесь сами. Не нравится - в суд".
Моё ИМХО: если и писать - то сейчас как есть, чтобы зафиксировать сам факт проблемы.
И рассчитывать для себя, что реакции НБУ не будет
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:56

  Striker написав:moveton, магазин - Епіцентр. Він все життя тормознутий.
Тут справа в тому, що підвищений кешбек з'явився тільки в останні дні Black friday. Якщо я не помиляюсь, то до цього був звичайний кешбек на рівні 5-6%. Тобто, наче як круто, банк дає аж 10%, але по факту проводка буде в будь-якому випадку наступного місяця і вже без 10%. Клоуни. Це ще пощастило, що я обрав категорію в цьому місяці, так би взагалі нічого б не отримав.
https://privatbank.ua/news/2025/11/28/p ... p-yatnicyu
Ось, знайшов, з 28 по 30 листопада. Яка проводка за 1-2 дні? Кончені дегенерати.

Ну так на кого писати - на епіцентр чи приват? З епіцентром мав аналогічну вашій ситуацію, але товар доходив тривалий час. Враховуючи, що і 10% за візу до кешбеку, то не так і зле. Якби товар був наявний і зразу забрали, то бло би і 12%. Юск хоч також довго доставляє товар, але кешбек зразу дав подвоєний по оплаті. В цілому все це сприймаю як аматорський спорт.
Ой+
Аватар користувача
 
