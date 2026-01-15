RSS
ПриватБанк

ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 23:49

Re: ПриватБанк

Ну если на то пошло то у нас Моно БАНК(!) вообще-то без лицензии работает.И НБУ на это наплевать.Только не надо рассказывать что моно банк это универсал банк.Открываем лицензии НБУ и ищем Моно БАНК там(если уж они себя банком назвали).Кстати у того же моно что-то подобное не прокатило на западе не так давно.Когда там открыться хотели.Так вся процедура банковского лицензирования фактически нивелируется.Тигипко открывает одну лицензию, а все остальные могут работать под его крышей.

З.ы.: кстати, обычному человеку пользоваться карточкой открытой на документы другого человека нельзя.Но когда например Гороховский пользуется документами(лицензией) выданными другим то это почему-то нормально :) .
посетитель
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:39

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату.
Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах.
Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі :(
А на Розетці теж так відбувається зі списанням вартості покупки і нархуванням кешбеку? І якщо продавець саме Розетка, не інші інтернет-магазинчики, то за якою категорією кешбеку покупка пройде у Приваті - "Продукти і супермаркети" чи "Інтернет-магазини", чи це залежить від категорії товару? Саме продукти харчування цікавлять

А на Промі вже кілька разів поспіль пробивається категорія "Дім та ремонт" :shock:
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3125 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:26

  pharus написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату.
Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах.
Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі :(
А на Розетці теж так відбувається зі списанням вартості покупки і нархуванням кешбеку? І якщо продавець саме Розетка, не інші інтернет-магазинчики, то за якою категорією кешбеку покупка пройде у Приваті - "Продукти і супермаркети" чи "Інтернет-магазини", чи це залежить від категорії товару? Саме продукти харчування цікавлять

А на Промі вже кілька разів поспіль пробивається категорія "Дім та ремонт" :shock:


"Дім та ремонт" йде для продуктів харчування у Розетці для продавця Розетка. Нарахування кешбеку відбувається одразу після сплати замовлення.
Navegantes
 
Повідомлень: 628
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:12

Родственнику дали кэшбек на АЗС. При этом оплат картами Приватбанка на АЗС не было давно.
Я на прошлой неделе купил полис ОСЦПВ через Приватбанк, оплатил своей Универсальной. Кэшбек на АЗС не дали.
Про "тысячу параметров" знаю. Но всё равно странно...
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 13.06.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:45

Re: ПриватБанк

Аврори та копійочки в приваті це дім та ремонт, а в сенсі доступні ціни.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:52

Re: ПриватБанк

А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
otshelnick1
 
Повідомлень: 252
З нами з: 13.10.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:19

  otshelnick1 написав:А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
Хм. Можна сплачувати комуналку будь-якою карткою в купі фінтех-інтеграторів, отримуючи за це ще й і бонуси/кешбек, а не тільки коміс: Портмоне, Герц, ПейХаб, АйПей, ІзіПей, Комуналка
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6820
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:32

  Amethyst написав:
  otshelnick1 написав:А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
Хм. Можна сплачувати комуналку будь-якою карткою в купі фінтех-інтеграторів, отримуючи за це ще й і бонуси/кешбек, а не тільки коміс: Портмоне, Герц, ПейХаб, АйПей, ІзіПей, Комуналка

Раніше сплачував в easypay, то нараховували бонуси-кешбек, потім припинили.
Які сервіси зараз дають кешбек?
postal-crazy
 
Повідомлень: 186
З нами з: 18.12.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:39

  postal-crazy написав:
  Amethyst написав:
  otshelnick1 написав:А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?
Хм. Можна сплачувати комуналку будь-якою карткою в купі фінтех-інтеграторів, отримуючи за це ще й і бонуси/кешбек, а не тільки коміс: Портмоне, Герц, ПейХаб, АйПей, ІзіПей, Комуналка

Раніше сплачував в easypay, то нараховували бонуси-кешбек, потім припинили.
Які сервіси зараз дають кешбек?

Зараз не користуюся цими агрегаторами :wink:
Мені для комун-ки більше подобається Альянс з його -5% кешбеком (макс 500грн)
От в Портмоне тільки звіряю правильність нарахувань
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6820
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 05:45

Подскажите, есть банкоматы других банков, которые выдают по чужим картам по 20 тысяч грн раз в три часа (или что-то в этом роде), как банкоматы Привата и Ощада?
candidat
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
