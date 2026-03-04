Коллеги, подскажите, плз, по такому вопросу.
У родственника есть карта нац.кэшбек в другом банке. Я ведь правильно понимаю, что её можно добавить в Приват24 и платить с неё коммуналку? Комиссий/проблем при этом не будет?
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:25
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:39
Любая оплата с карты другого банка в Привате - это MCC 8999. Меня терзает смутное сомнение, что он разрешён для НацКешбека. Добавить карту и инициировать платёж точно можно. Комиссий не будет.
