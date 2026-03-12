|
Додано: Чет 12 бер, 2026 06:10
moveton У мене до 12/24, але вже з півроку як прийшли перші нагадування, пробував декілька раз перевипустити і ніт. Є і дія.картка. В принципі якщо б переспрямовувались на неї, так я не проти.
Додано: Чет 12 бер, 2026 06:31
Значит некоторым Сенс таки банк
Банк это вряд ли будет делать. Существенная доработка процессинга, которая даже и не нужна совсем, если и на старую карту приходят и можно с её счета дальше перебрасывать. ДУ может и согласится счёт на Дия.Карту поменять. А может и нет. ICU раньше говорил, что для купленного в Дие он согласен менять счёт только на другую еПидтримку.
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:14
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:25
Некоторые может быть, но мы ж тут про Приват. За ним не замечал. Он и явно публиковал в новостях, что фактическая работа карт продлевается и менеджеры мне говорили, что не так уж обязательно бегать их обновлять. Могут быть проблемы со всякими магазинами, которые сами смотрят на дату карты, но не при использовании в банке. Очень странно, если Приват именно для еПидтримки действует как-то иначе.
