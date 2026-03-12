RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Оновлення архіву
курсів на сайті міняйло

Оновлення архіву курсів на сайті міняйло
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 17:36

Оновлення архіву курсів на сайті міняйло

Доброго дня! 👋🏼

Чому не оновлюється цей графік?
rostik_tuchak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.03.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:33

Добрий вечір, шановний rostik_tuchak!

Є технічна проблема з роботою серверу, який відповідає за підтвердження заявок на Міняйло.

Розмістити заявки на обмін валют можна на

Валютному аукціоні "Мінфіну"

Інструкція: Як користуватись Валютним аукціоном

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15725)
12.03.2026 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.